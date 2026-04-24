Doğa Koleji 23 Nisan coşkusunu tüm kampüslerinde aynı anda yaşadı

Doğa Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye genelindeki 100'ü aşkın kampüsünde 70 binden fazla öğrencinin katılımıyla eş zamanlı kutladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, anaokulundan liseye tüm kademelerde bayram coşkusu gün boyunca kampüslere yayıldı.

Kampüslerde çocukların seslendirdiği şiirler, dans gösterileri, bando performansları ve sahne sunumları öne çıktı. Müzik, dans ve yaratıcı drama çalışmalarıyla zenginleşen programlar, 23 Nisan'ın ruhunu yansıttı.

Doğa Koleji, öğrencilerini akademik, sosyal ve duygusal yönleriyle desteklemeye devam ediyor. Türkiye İtibar Akademisi'nin 2026 Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre, "Türkiye'nin En İtibarlı Özel Okulu" seçilen kurum, bu konumunu kurumsal yapısı ve eğitim yaklaşımıyla sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, 23 Nisan'ın çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe verilen değerin önemli bir ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Doğa Koleji'nde çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışıyla hareket ediyor, onların kendilerini özgürce ifade edebildikleri ortamlar oluşturuyoruz. Kampüslerimizde yaşanan bu coşku, çocuklarımızın enerjisini ve potansiyelini en güçlü şekilde ortaya koymaktadır."