Mustafa Destici'den mehteran eleştirisi: Hangisinden rahatsız oldun ey CHP il başkanı?

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Kongresi İzmit ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra; il ve ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Bura konuşan Destici, dijitalleşme, sosyal medya ve internet sitelerinin çocukları aileden, ahlaktan ve inançtan kopardığı belirtti. Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ile 1 öğretmenin isimlerinin yaşatılması için okullara verilmesi talebini 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı'na aktarıldığını belirterekşöyle konuştu:

"Büyük Birlik Partisi olarak özellikle 15 yaş üstü suça sürüklenen çocuklar ya da çocuk diyerek cezaları hafifletilen kişileri maalesef suç örgütleri, çeteler istismar ediyor ve kullanıyor. Ona birer kahraman oldukları havası veriliyor sonra da istedikleri suçu işlettiriyorlar, hatta cinayet bile işlettiriyorlar. Hemen hemen her gün böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Büyük Birlik Partisi olarak ne dedik? Sonu ölümle biten bu tür cinayetlerde yaş sınırı 18 değil, 15 olmalı ve 15 yaşının üstündekiler büyükler gibi ceza almalıdır. Büyükler de bu tür saldırılarda ya da kadına karşı işlenen cinayetlerde ya da terör suçlarında mutlaka ama mutlaka tahliyesiz müebbet cezasıyla çarptırılmalı. İdamı da kaldırmışsınız, tahliyesiz müebbet olmazsa o zaman ne olur? 40 bin kişinin katili Apo için bile af gündeme gelebilir. Umut hakkından ya da teröristlere aftan bahsedilmemesi için bu tür suçlar için tahliyesiz müebbet.ö dedi.

'ATİNA'DAN BİZE PARMAK SALLAYAMAZSINIZ'

Dış politika değerlendirmesinde Fransa ve Yunanistan'a tepki gösteren Mustafa Destici, "Türkiye'ye Yunanistan'dan Atina'dan parmak sallayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da söylüyorum; siz o zaman bizim padişahlarımızın, sultanlarımızın eteğini öpüyordunuz. Sizin kralınız bizim Vezir-i Azamımız ile ancak görüşebiliyordu. Padişahımızla görüşemiyordu. Yalvardınız, yakardınız kraliçelerinizi gönderdiniz Osmanlı saraylarına ve Osmanlı sizi düşmanlarınızdan korudu. Bugün Fransa diye bir cumhuriyet varsa bunu önce Osmanlı'ya borçlusunuz. Onun için haddinizi bileceksiniz. 400 yıl bizim bayrağımız dalgalanan Atina'dan bize parmak sallayamazsınız. Gün gelir o şanlı bayrak Atina'da da tekrar dalgalanır, gün gelir siz yine bizim cumhurbaşkanımızı, devlet başkanlarımızın elini eteğini öpmek zorunda kalırsınız. Onun için haddinizi bileceksiniz. Eğer Türkiye Yunanistan'a saldırmaya ya da Yunanistan'la savaş yapmaya karar verse sen mi kurtaracaksın Yunanistan'ı? Ama bizim böyle bir niyetimiz yok. Biz barış istiyoruzö diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE KARŞI HAKSIZ BİR ERMENİ SOYKIRIM İDDİASI VAR'

Ermeni soykırım iddiaları hakkında konuşan Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz her 24 Nisan'da Türkiye'ye karşı haksız bir Ermeni Soykırımı iddiası var. Bunu son yıllarda özellikle Karabağ'ın Azerbaycan tarafından işgalden kurtarılması ve Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından sonra Ermenistan Devlet Başkanı'ndan dahi duymuyoruz. Paşinyan '1915'te Türkler, Osmanlı soykırım yaptı' demiyor. 'Bunu geride bırakalım, bize bir faydası yok' diyor. Hatta bunun için ülkesinde çok büyük eleştiriler alıyor ama duruşundan vazgeçmiyor. Paşinyan bile soykırım demezken bizdeki soysuzlar dün yine 'soykırım' dediler. Söylemeye devam ediyorlar. Bu soysuzlar asla bizden değil. Bunlar asla iyi niyetli değil. Bunların dillerinde barış var ama gerçek niyetleri; ellerinden gelse memlekette kendilerinden başka kendilerine itaat etmeyen bir Allah'ın kulunu bırakmazlar. Ellerine fırsat geçtiğinde neler yaptıklarını gördük. Bu sene New York'un sözde Müslüman Başkanı Mandani 'soykırım' dedi, bir de DEM Partisi'nin MYK'sı açıklama yaptı. 'Türkiye, Osmanlı soykırım yapmıştır' dedi, iftira attı. O soykırımı, esas Ermenilerin yaptığını gözden geçirmedi, gündemine almadı. Halbuki özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyasında batıdan, Rusya'dan, Fransa'dan güç alan Ermeni çeteleri, Hınçak ve Taşnak o bölgede yaşayan hem Müslüman Türkleri, kadınları katlettiler; Kürt, Türk bakmadan katlettiler. Güya bunlar Kürtlerin temsilcisi ama Ermeni çeteleri tarafından katledilen Kürtlere, değil; Ermeni Hınçak ve Taşnaklar'a sahip çıkıyorlar.ö

'ÇOCUK MEHTERAN TAKIMINA SIRTINI DÖNÜYOR'

CHP Gaziantep yöneticileri ve bazı partililerin çocuk mehteran takımına sırt dönerek yaptığı protestoyu eleştiren Mustafa Destici, "Gaziantep'te 23 Nisan töreninde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve beraberindeki grubun çocuk mehteran takımına sırtını dönüyor. Bir de çocuk mehteran. Çocuğa sırt dönülür mü Allah aşkına? Hata yapan çocuğa bile sırt dönülmez, mehter bölüğü kurmuşlar; Ceddin Deden, Çırpınırdı Karadeniz, Türkler Geliyor'u söylüyorlar. Sen hangisinden rahatsız oldun ey CHP il başkanı? Çırpınırdı Karadeniz'den mi rahatsız oldun, Ceddin Deden'den mi rahatsız oldun, Türkler Geliyor'dan mı rahatsız oldun, Zafer Marşı'ndan mı rahatsız oldun? Sen hangisinden rahatsız oldun? Siz ne kadar rahatsız olursanız olun bu topraklarda 'Ya Allah, Bismillah, Allahuekber' demeye devam edeceğiz. Bu topraklarda Çırpınırdı Karadeniz'i okumaya devam edeceğiz. Bu topraklarda Ceddin Deden'i söylemeye devam edeceğiz. Siz de engelleyemeyeceksiniz, başkaları da engelleyemezö ifadelerini kullandı.

'DESTİCİ VE İSMAİL TÜRÜT 'ÇIRPINIRDI KARADENİZ' TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasının ardından 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü seslendirdi. Destici'ye sanatçı İsmail Türüt de eşlik etti. Türüt, "Bir şey sormak istiyorum; samimi duygularımla söylüyorum. Bu memleketin sevdalıları, Türk milliyetçileri, bayrak sevdalıları niye böyle paramparça? Bir çatı altında olsa bu siyasetin tozunu attırır? Bize yazık olsunö ifadelerini kullandı. Türüt'ün sözlerine Destici ise "Büyük birlik olmak zorundayız, büyük birlik olmaktan başka çaremiz yokö diye yanıt verdi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı