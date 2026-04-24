Rektör Fatma Aydın, TBMM 23 Nisan Resepsiyonu'nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşılayarak tek tek tokalaştı.

OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'nda yer aldı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, resepsiyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 106. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandırılan resepsiyona katılmaktan büyük bir şeref duydum. Bizleri milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çatısı altında, böylesine müstesna bir atmosferde ağırlayan TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve kıymetli eşleri Sayın Sevgi Kurtulmuş Hanımefendi'ye zarif ev sahiplikleri ve nazik davetleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

23 Nisan Resepsiyonu, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

