Gazze'de İngiltere'nin rolüne ilişkin soruşturma talebine 25 binden fazla imza atıldı

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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, İngiltere'nin rolünün araştırılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

İngiltere'de Jennifer Forbes tarafından başlatılan ve 23 Nisan 2027'ye kadar imzaya açık kalacak dilekçede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin önemli rol oynadığına inanıldığı belirtildi.

Dilekçede, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ve tedariki, gözetleme uçaklarının kullanımı ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üslerinin İsrail saldırılarındaki olası rolünün araştırılması istendi.

Bu kapsamda Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'nin faaliyetlerini inceleyecek, karar alma süreçlerinde yer alan hükümet üyelerini ve yetkilileri sorgulama yetkisine sahip tamamen "bağımsız soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Dilekçede, soruşturma kapsamında, İsrail'e hangi silahların tedarik edildiğinin, hangi RAF üslerinin ne amaçla kullanıldığının ve İngiliz askeri uçuşları sırasında hangi istihbarat bilgilerinin toplandığının açıklığa kavuşturulması talep edildi.

İngiliz hükümetinin, Gazze'de soykırım işlenip işlenmediğine ilişkin değerlendirmelerinde hangi hukuki görüşlere başvurduğunun da araştırılması dilekçede istendi.

Dilekçeye şu ana kadar 25 binden fazla imza atıldı. Kampanyadaki imza sayısı 100 bini bulduğunda, dilekçenin parlamentoda tartışılması olanağı doğuyor.???????

Kaynak: AA