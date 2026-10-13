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Manisa'da öğretmen Ayla Kara anısına mezun olduğu okulda bilim şenliği düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara anısına Manisa'da mezun olduğu ortaokulda bilim şenliği düzenlendi. Turgutlu'daki 23 Nisan Ortaokulu'nda 13 atölye etkinliği ve bir bilimsel söyleşi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara anısına Manisa'da mezun olduğu ortaokulda bilim şenliği düzenlendi.

Kara'nın eğitim gördüğü Turgutlu Urganlı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nda "Bilim Şenliği Her Yerde" projesi gerçekleştirildi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, konuşmasında projenin özellikle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Proje sorumlusu öğretmen Mehmet Akif İnesi de projenin 13 farklı atölye etkinliği ve bir bilimsel söyleşiden oluştuğunu, bilimin imkanlarının her okula ve öğrenciye ulaşması gerektiğini ifade etti.

İnesi, Ayla Kara'nın mezun olduğu okulda onu anmak için bilim şenliğini düzenlemenin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları ziyaret etti, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de katıldı.

Kaynak: AA
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