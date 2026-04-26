CHP Hollanda Birliği'nden Rotterdam Atatürk Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret

Güncelleme:
Haber: İlhan Baba

(ROTTERDAM) - CHP Hollanda Birliği, 23 Nisan kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yeni nesillere aktarmak amacıyla Rotterdam'daki Atatürk ve Çanakkale Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlikte milli egemenlik bilinci anlatılırken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar da anıldı.

CHP Hollanda Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Rotterdam'daki Atatürk ve Çanakkale Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarete, CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Gedikli, Birlik Saymanı Gülbeyaz Kılıç, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Süleyman Yılmaz ile birlik üyelerinin çocukları katıldı.

CHP Hollanda Birliği Başkanı Gedikli, programın amacının Hollanda'da doğup büyüyen çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla şekillenen milli egemenlik bilincini aktarmak olduğunu belirtti.

Gedikli, Çanakkale Savaşı'nda yazılan destanın ve Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konan iradenin öneminin çocuklara anlatıldığını ifade ederek, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin tarihsel anlamının program boyunca yapılan anlatımlarla çocukların hafızasında yer edindiğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anıldı. Çocukların güvenli ve özgür bir gelecekte yaşamasının önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonunda müze sahibi Bülent Türker ve annesi Zehra Türker adına TEMA Vakfı'na yapılan bağış sertifikaları ile "Millete Emanet" kitabı hediye edildi.

Kaynak: ANKA
