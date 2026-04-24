Motosiklet tutkunları çocukları unutmadı

272 PMS Afyon Motosiklet Derneği, geleneksel hale getirdiği köy okulu ziyaretlerinin üçüncüsünü Gazlıgöl Belce İlkokulu ile gerçekleştirirken, yağmura rağmen yola çıkan motosiklet tutkunları çocuklara unutamayacakları bir 23 Nisan yaşattı.

Daha önce iki farklı uzak köy okuluna ulaşan dernek, bu kez rotayı Gazlıgöl'e çevirdi. Sadece bir ziyaretle yetinmeyen üyeler, okul bahçesini adeta bir bayram alanına çevirdi. Çocuklar için her detayın düşünüldüğü etkinlikte;

Süt, meyve suyu, pamuk şeker, patlamış mısır, gofret, kek ve çeşitli atıştırmalıklar çocuklara sunuldu.

Okul bahçesinde yakılan ateşle hazırlanan sucuk ekmekler hem çocuklara hem katılımcılara bayram ziyafeti yaşattı. Yağmura aldırış etmeyen minikler, dernek üyeleriyle birlikte oyunlar oynayıp kıyasıya yarışarak bayramın tadını çıkardı.

Program, ellerde bayraklar ve yüzlerde tebessümle çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

