Marşlar eşliğinde mahalleyi turladılar

Tekirdağ'da 23 Nisan'da ortaokul bando takımının marşlar eşliğinde gerçekleştirildiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Çerkezköy Raif Dinçkök Ortaokulu bando takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergilediği performansın ardından mahallede de gösteri düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, mahallede nostaljik anların yeniden yaşanmasını sağladı. Okul yönetimi ve öğrencilerin yoğun çabasıyla yalnızca bir ayda hazırlanan bando takımı, disiplinli çalışmasıyla beğeni topladı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ve gösteri, özellikle mahalle sakinlerinden büyük beğeni topladı.

"Zor ama güzel bir süreç oldu"

Okul Müdürü Didem Dayar yaptığı açıklamada, bando takımının başarılı bir şekilde kurulduğunu belirterek, "Okulumuz dezavantajlı bir bölgede yer alıyor. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimiz için hem motivasyon kaynağı oldu hem de mahallemizde güzel bir ilgi oluşturdu. 28 öğrencimiz bando takımında yer aldı. Müzik öğretmenimiz eşliğinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdiler. Kıyafetlerimiz de özel olarak hazırlandı. Zor ama bir o kadar da keyifli bir süreçti. İnşallah bundan sonra da okulumuz adına daha güzel çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

