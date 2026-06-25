Bakan Tekin'den Şırnaklı öğrencilerin mektuplarına duygusal cevap

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Şenoba İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdı. Bakan Tekin, öğrencilere duygusal bir mektup gönderdi.

Şenoba İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında duygu ve düşüncelerini satırlara dökerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup gönderdi. Bakan Tekin, öğrencilerin mektuplarını tek tek okuyarak, Şenobalı çocuklara hitaben anlam yüklü bir cevap kaleme aldı. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Sınıf Öğretmeni Bahar Keskin, Bakan Tekin'in mektubunu öğrencilerine ulaştırdı. Mektup sınıfta okunduğu sırada öğrencilerin sevinci ise adeta gözlerinden okundu.

Öğrencilerden Berçem Keskin, "Biz bakanımıza mektup göndermiştik. Bizlere yanıt verdiği için sayın bakanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Salih Keskin isimli öğrenci, "Bakanım gönderdiğiniz hediyeler için çok teşekkür ederiz" derken, Emirhan Yarar ise, "Biz bakanımıza mektup göndermiştik. Bize yanıt verdiği için bakanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin'den duygusal mektup

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mektubunda öğrencileri tek tek isimleriyle selamlayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili evlatlarım, Berçem, Şirin, Barış, Ebrar, Berat Baran, Emirhan, Medya ve Ecrin, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gönderdiğiniz güzel mektupları memnuniyetle aldım. Satırlarınızda bayram sevincinizi ve vatanımıza duyduğunuz sevgiyi hissettim. Bayram heyecanınızı benimle paylaşmak istemeniz beni çok mutlu etti. Zira 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sizin varlığınızla anlam kazanan, sizin coşkunuzla güzelleşen çok özel bir bayramdır. O gün açılan Meclis, bu milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesini temsil eder. Bu bayramın çocuklara armağan edilmesi yarınlarımızın sizlerin aklına, emeğine, ahlakına ve vatan sevgisine emanet edildiğini gösterir. Bu sebeple 23 Nisan'ı her yıl sevinçle kutlamak, geçmişe duyduğumuz saygının yanında geleceğe verdiğimiz sözün de ifadesidir. Sizlerin mektuplarında gördüğüm çalışma azmi, iyi niyet ve vatan sevgisi, bu sözün Şenoba İlkokulu'nda ne kadar güzel karşılık bulduğunu gösteriyor."

Bakan Tekin, okulun bir öğrenci tarafından "Beni hayallerime yaklaştıran yer" şeklinde tanımlanmasını da çok beğendiğini belirterek, "Bayram kutlamalarınızla birlikte dünyadaki bütün çocuklar için güzel dileklerinizi, nazik davetinizi, öğretmeniniz ve okulunuz için hissettiklerinizi de dikkatle okudum. Bir arkadaşınız okulunuz için 'Beni hayallerime yaklaştıran yer' yazmış. Ne güzel ifade etmiş. Okul hayallerin ilk kez şekillendiği, bilginin umutla buluştuğu, insanın kendini tanımaya başladığı yerdir. Orada öğrendiğiniz her bilgi, okuduğunuz her kitap, öğretmenlerinizden aldığınız her güzel öğüt sizi olmak istediğiniz insana biraz daha yaklaştırır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden öğrenme azmini, vatan sevgisini, kitap okuma alışkanlığını ve merhameti elden bırakmamalarını isteyen Bakan Tekin, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Sizlerden isteğim, neşenizi, öğrenme isteğinizi ve ifade ettiğiniz o vatan sevginizi daima canlı tutmanızdır. Hayallerinizin peşinden gidin. Kitaplarla bağınızı güçlendirin, birbirinize karşı merhametli olun, çalışmaktan vazgeçmeyin. Türkçemizi doğru ve güzel kullanın. Her birinizin ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı evlatlar olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum. 23 Nisan sevinciniz ve öğrenme azminiz daim olsun, hepinize derslerinizde başarılar diliyorum."

"Bizi ve velilerimizi ziyadesiyle mutlu etti"

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Bakan Tekin'in gösterdiği hassasiyetin kendilerini ve velileri çok mutlu ettiğini belirterek, "Şenoba İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bakanımıza mektup yazdılar. Bakanımız da hassasiyet göstererek öğrencilerimize, okulumuza, öğretmenlerimize mektup gönderdiler. Bakanımızın gönderdiği mektubu çocuklarımıza getirdik. Onların sevincine, mutluluğuna biz de ortak olduk. Bakanımızın Şırnak Uludere Şenoba beldesinin ilkokul öğrencilerine mektup göndermesi, onları düşünerek onların mutluluğuna ortak olarak mektup göndermesi, bizi ve velilerimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı