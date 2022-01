VCT: 1. Aşama – 1 Hafta İlk Gün Sonuçları

-

SKOR

2.TAKIMSuperMassive Blaze0

-

0

KÖZ SEVDALILARI FAWES 0

-

0

Sivasspor E-Spor BBES0

-

0

WhitePhoenix ETERNAL CLUB 0

-

0

BEDELSİZLER BELA Esports 0

-

0

TeamRespectZone Celestial World 0

-

0

KOLPA5 Mad Mare 0

-

0

ZULA pEEk E-Natolian Sports Club 0

-

0

blablabla Surreal Esports 0

-

0

Project Z team shiver 0

-

0

KBB KAĞITSPORUnknownpros0

-

0

FiveHeadXPhoenix Feather0

-

0

DRAGONSTeam Aurora0

-

0

YES E SPORBeylikdüzü Esports0

-

0

We Are TurksShooting Stars0

-

0

PANKEDEquil Team0

-

0

radiant elo gatekeepersFenerbahçe Espor0

-

0

Master Panda EsportsTETA Esports0

-

0

AsloratioN E-SporOne Punch0

-

0

TEAM MANGALOverflow0

-

0

Random FiveLions E-Sports0

-

0

3 Gün Yeter-0

-

2

Takens EsporAtlantis0

-

0

ALLSTARVenom Cloud 70

-

0

Now You See MefastPay Wildcats0

-

0

xstarturkishnewstars0

-

0

5 ORGLESSw0wClan0

-

0

WEDA EsportsBlack0

-

0

NO MOTTORegnum Carya Esports0

-

0

Giresun E-SportsTeam Facebook0

-

0

KOU EsporNeon Fire E Spor0

-

0

mix5Merlyn Esports0

-

0

FBSM ESPORTSKAFALAR ESPORTS0

-

0

Millennium AgencyŞahangiller Espor0

-

0

PCIFICEternal FIRE0

-

0

Steel Guards EsportsWitch E-Sports0

-

0

EsenyurtWTurgutlu Belediyesi Esports0

-

0

FAMİLY OF GAMERParla Sports0

-

0

FocalÇamlıca espor0

-

0

Talaurs GamingTOSUNeSpor0

-

0

RevolexterGalakticos0

-

0

OXXGEN ESPORTS7 States Esports0

-

0

QueensComplex Fury0

-

0

Never Give UpCARS0

-

0

2012 BARÇATeam Lixa0

-

0

SOLUTIONSAU Black0

-

0

RED CenterDUASI KABUL OLAN BEŞLİ0

-

0

KTO E-SporKüçükçekmece Espor0

-

0

Golden GriffinThunderbolts Gaming0

-

0

Hayal Sahnesi ChampionsSihirli Annem0

-

0

Undead ArmyFear Never Ends0

-

0

Beşiktaş EsportsL160

-

0

The ChosensKaragümrük Esports0

-

0

Altunga E-SporShunrain Esports0

-

0

90sVision Plus0

-

0

IceCastleLEGIONERS0

-

0

ACEOtherSide Esports0

-

0

010 EsportsMeyhane0

-

0

Power of Tanksredlight0

-

0

NONAMERSShazam0

-

0

MORTAL ZEROTeam Demiral Esports0

-

0

für die gangGodzilla e-Sports0

-

0

versus esporVAGOS0

-

0

Gringo Teamrunmix0

-

0

2L8