Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Atletico Madrid’in Barcelona maçı öncesi çimleri bilerek uzun bıraktığı ve sulama sistemlerini rakip oyunculara doğru açtığı iddiaları sonrası Barcelona UEFA’ya başvururken, rövanş öncesi gerilim zirveye çıktı.

  • Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesi stadyumdaki çimleri bilerek uzun bıraktığı ve sulama sistemlerini Barcelona futbolcularına doğru açtığı iddia edildi.
  • Barcelona, stadyumdaki çimlerin normalden uzun olduğunu belirleyerek UEFA'ya başvurdu ve çimlerin yeniden ölçülmesini talep etti.
  • UEFA kurallarına göre sahadaki çim yüksekliğinin 3 santimetreyi geçmemesi gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesi Atletico Madrid ile Barcelona arasında gerilim yükseldi. İspanyol ekibinin, stadyum zeminindeki çimleri bilerek uzun bıraktığı ve sulama sistemlerini Barcelona futbolcularına doğru açtığı iddia edildi.

PAS OYUNUNU BOZMA PLANI

İddiaya göre Atletico Madrid, çimleri kısa kesmeyerek Barcelona’nın hızlı pas oyununu yavaşlatmayı hedefledi. Bu hamlenin, Katalan ekibinin oyun temposunu düşürmeye yönelik stratejik bir tercih olduğu öne sürüldü.

SULAMA SİSTEMİ KRİZİ

Öte yandan antrenman sırasında sulama sistemlerinin Barcelona futbolcularının bulunduğu bölgeye doğru çalıştırıldığı iddiası da gündeme geldi. Bu durum, iki takım arasında tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

BARCELONA UEFA’YA GİTTİ

Barcelona cephesi, stadyumda yaptığı son antrenmanda çimlerin normalden uzun olduğunu belirleyerek UEFA’ya başvuruda bulundu. Katalan kulübünün, çimlerin yeniden ölçülmesini talep ettiği öğrenildi.

KURALLAR NE DİYOR?

UEFA kurallarına göre sahadaki çim yüksekliğinin 3 santimetreyi geçmemesi gerekiyor. Olası bir ihlal durumunda, maç öncesi çimlerin kısaltılması gündeme gelebilecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ GERİLİM TIRMANDI

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, sahasında avantajını korumak isterken, Barcelona ise turu çevirmek için sahaya çıkacak. Ancak maç öncesinde yaşanan bu iddialar, karşılaşmanın tansiyonunu daha da artırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

