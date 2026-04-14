Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDI İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

7 YARALI VAR

Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürerken 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı