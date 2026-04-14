Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Forbes dergisi, milyarderler listesinde yaptığı son güncellemeyle Türkiye’de zirveyi değiştirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, uzun süredir elinde bulundurduğu “Türkiye’nin en zengin iş insanı” unvanını Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı’ya kaptırdı.

2023 yılında İbrahim Erdemoğlu’nu geride bırakarak zirveye çıkan ve üç yıldır ilk sırada yer alan Ülker, son güncellemeyle ikinci sıraya geriledi.

BURUN FARKI İLE ÖNE GEÇTİ

Güncel verilere göre Şaban Cemil Kazancı, 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alırken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya düştü.

ZİRVEDEKİ FARKIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Ocak ayında Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın hayatını kaybetmesinin ardından, yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki şirket hisselerinin mirasçılar arasında paylaştırılması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Şaban Cemil Kazancı’nın servetini artırarak zirvedeki yerini daha da güçlendirebileceği öngörülüyor.

HAMDİ ULUKAYA LİSTEDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yurt dışı merkezli servetlerde ise ilk sırada Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. 13,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 206’ncı ismi olan Ulukaya, Türk iş dünyasının küresel ölçekte en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Chobani, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmiş, şirketin Türkiye pazarına giriş yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadı.

