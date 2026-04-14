Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Forbes’un “Real-Time Billionaires” listesinde yapılan güncellemeyle Türkiye’nin en zengin iş insanı değişti. 3 yıldır birinci olan Murat Ülker zirveyi Şaban Cemil Kazancı'ya kaptırdı.

  • Forbes dergisinin güncel listesinde Şaban Cemil Kazancı 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.
  • Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı listesinde ikinci sıraya geriledi.
  • Hamdi Ulukaya 13,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 206'ncı ismi olarak Türk iş dünyasında küresel ölçekte yer alıyor.

Forbes dergisi, milyarderler listesinde yaptığı son güncellemeyle Türkiye’de zirveyi değiştirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, uzun süredir elinde bulundurduğu “Türkiye’nin en zengin iş insanı” unvanını Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı’ya kaptırdı.

2023 yılında İbrahim Erdemoğlu’nu geride bırakarak zirveye çıkan ve üç yıldır ilk sırada yer alan Ülker, son güncellemeyle ikinci sıraya geriledi.

Şaban Cemil Kazancı

BURUN FARKI İLE ÖNE GEÇTİ

Güncel verilere göre Şaban Cemil Kazancı, 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alırken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya düştü.

Murat Ülker

ZİRVEDEKİ FARKIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Ocak ayında Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın hayatını kaybetmesinin ardından, yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki şirket hisselerinin mirasçılar arasında paylaştırılması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Şaban Cemil Kazancı’nın servetini artırarak zirvedeki yerini daha da güçlendirebileceği öngörülüyor.

HAMDİ ULUKAYA LİSTEDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yurt dışı merkezli servetlerde ise ilk sırada Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. 13,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 206’ncı ismi olan Ulukaya, Türk iş dünyasının küresel ölçekte en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Chobani, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmiş, şirketin Türkiye pazarına giriş yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün