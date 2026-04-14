Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Seray Kaya’nın sette Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği paylaşımına gelen tepkilere karşı oyuncu, “Bizi bölemezsiniz” diyerek eleştirilere sert yanıt verdi.

  Seray Kaya, Kürtçe şarkı dinlediği ve söylediği için bazı kesimler tarafından boykot edildiğini belirtti.
  Seray Kaya, Kürtçe şarkı dinlemeye ve söylemeye devam edeceğini açıkladı.
  Seray Kaya'nın babası Giresunlu, annesi Samsunlu ve Çerkes kökenlidir.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Başak” karakterine hayat veren Seray Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Oyuncunun sette Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği anları paylaşması bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Sette çekilen görüntülerde Kürtçe müzik eşliğinde eğlenen Kaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak paylaşımın ardından bazı kullanıcılar oyuncuya yönelik eleştirilerde bulundu.

“BİZİ BÖLEMEZSİNİZ, AYIRAMAZSINIZ”

Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Seray Kaya, geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı: “Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.”

BABASI GİRESUNLU, ANNESİ SAMSUNLU

4 Şubat 1991’de İstanbul’da doğan Seray Kaya’nın babası Giresunlu, annesi ise Samsunlu ve Çerkes kökenli. Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tartışmaların devam ettiği görüldü.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

Helal olsun, bu kız vatanın gerçek bir evladıdır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

