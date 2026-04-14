Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı lüks makam aracının masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası Meclis genel kurulunda sert bir polemiğe neden oldu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, aracın VIP donanım giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı bir şirket tarafından ödendiğini öne sürerken, CHP'li Murat Emir bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Güneş, “Masrafların CHP tarafından ödendiğine dair belge sunulursa özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı lüks makam aracıyla ilgili tartışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda karşılıklı açıklamalarla büyüdü. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında sert bir restleşme yaşandı.

AK PARTİLİ GÜNEŞ: MALİYET BELEDİYEDEN KARŞILANDI

Genel Kurul’da gündem dışı söz alan AK Partili İsmail Güneş, Özgür Özel’in kullandığı aracın VIP donanım giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı sosyal tesisler şirketi tarafından karşılandığını öne sürdü. Güneş, toplamda 7 milyon 754 bin TL’lik harcama yapıldığını iddia ederek elindeki faturaları kürsüden gösterdi.

Güneş açıklamasında, İstanbul merkezli bir firmanın 6 milyon 856 bin TL ve 896 bin TL olmak üzere iki ayrı fatura kestiğini belirterek, “Faturalarda Mercedes Benz aracın iç donanımına ilişkin ifadeler yer alıyor. Motor ve şase numarası, CHP Genel Merkezi’nin paylaştığı araçla örtüşüyor. Bu araç Özgür Özel’e aittir” dedi.

Güneş ayrıca, CHP’den ödeme belgeleri talep ederek, “Masrafların CHP tarafından ödendiğine dair belge sunulursa özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR : KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR 

AK Parti’li Güneş’in iddialarına yanıt veren Murat Emir ise söz konusu açıklamaları “karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. Aracın donanımının CHP Genel Merkezi’nin kendi imkanlarıyla karşılandığını savunan Emir, “Biz faturaları ortaya koyuyoruz. Buna rağmen banka havalesi talep ediliyor. Siz hangi yetkiyle bizden böyle bir belge istiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

GÖZLER YARGI SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla büyüyen tartışmada, konunun yargıya taşınabileceği sinyali verildi. CHP cephesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, AK Parti kanadı ise belgeler üzerinden açıklama talebini sürdürüyor.

Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Herkes Gülistan Doku dosyasını raftan indiren başsavcıyı konuşuyor

Herkes Başsavcı Ebru Cansu'yu konuşuyor! Verdiği sözü tuttu
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi