Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı lüks makam aracıyla ilgili tartışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda karşılıklı açıklamalarla büyüdü. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında sert bir restleşme yaşandı.

AK PARTİLİ GÜNEŞ: MALİYET BELEDİYEDEN KARŞILANDI

Genel Kurul’da gündem dışı söz alan AK Partili İsmail Güneş, Özgür Özel’in kullandığı aracın VIP donanım giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı sosyal tesisler şirketi tarafından karşılandığını öne sürdü. Güneş, toplamda 7 milyon 754 bin TL’lik harcama yapıldığını iddia ederek elindeki faturaları kürsüden gösterdi.

Güneş açıklamasında, İstanbul merkezli bir firmanın 6 milyon 856 bin TL ve 896 bin TL olmak üzere iki ayrı fatura kestiğini belirterek, “Faturalarda Mercedes Benz aracın iç donanımına ilişkin ifadeler yer alıyor. Motor ve şase numarası, CHP Genel Merkezi’nin paylaştığı araçla örtüşüyor. Bu araç Özgür Özel’e aittir” dedi.

Güneş ayrıca, CHP’den ödeme belgeleri talep ederek, “Masrafların CHP tarafından ödendiğine dair belge sunulursa özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR : KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR

AK Parti’li Güneş’in iddialarına yanıt veren Murat Emir ise söz konusu açıklamaları “karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. Aracın donanımının CHP Genel Merkezi’nin kendi imkanlarıyla karşılandığını savunan Emir, “Biz faturaları ortaya koyuyoruz. Buna rağmen banka havalesi talep ediliyor. Siz hangi yetkiyle bizden böyle bir belge istiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

GÖZLER YARGI SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla büyüyen tartışmada, konunun yargıya taşınabileceği sinyali verildi. CHP cephesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, AK Parti kanadı ise belgeler üzerinden açıklama talebini sürdürüyor.

