Haberler

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamaları sonrası ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye savaş açabileceğini ve olası bir çatışmada ABD’den askeri destek isteyebileceğini öne sürdü.

  • ABD'li gazeteci Curt Mills, İsrail'in Türkiye'ye karşı olası bir çatışmada ABD'den destek isteyebileceğini öne sürdü.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.
  • İsrail-Türkiye ilişkilerindeki gerilim, Gazze ile sınırlı kalmayıp Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan bölgesel bir boyuta taşındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin ardından bölgedeki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Canlı yayına katılan ABD’li gazeteci Curt Mills, İsrail’in Türkiye’ye karşı olası bir çatışmada ABD’den destek isteyebileceğini öne sürdü.

GERİLİM BÖLGESEL BOYUTA TAŞINDI

İsrail-Türkiye ilişkilerinin Gazze ile sınırlı kalmadığı, Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan daha geniş bir gerilime dönüştüğü değerlendiriliyor. Türkiye, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına karşı çıkarak ülkelerin egemenliğini savunan bir tutum sergiledi.

NETANYAHU ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Geçici ateşkese rağmen saldırı söylemlerini sürdüren Netanyahu, son olarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara Türkiye’den art arda tepkiler geldi.

“GERİLİM BÖLGEYİ ALEVLENDİREBİLİR”

ABD’li gazeteci Curt Mills, katıldığı programda İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebileceğini belirtti.

“İSRAİL, ABD’DEN DESTEK TALEP EDEBİLİR”

Mills, “İsrail, Türkiye’ye karşı savaşmak için ABD’den yardım talep edebilir” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini ifade eden gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Washington’dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini dile getirdi.

ABD ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA

Mills’e göre böyle bir senaryo, NATO üyesi olan Türkiye ile müttefiklik ilişkisi bulunan ABD’yi zor bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir. Gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Aynasız Delikanli:

Ortalığı ne çok bulandırıyor bazı gazeteciler..Allah Vatanımızı korusun

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Ad NO:

Amin haklısın Alkurt Asena teyze, katılıyorum sana.

yanıt0
yanıt2
Rey Norte:

Eleman cok pubg oynamis gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

