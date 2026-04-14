Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu

Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 7 yıl geçerken, ailesi ve avukatları adalet arayışlarını sürdürüyor. Aygül Doku, Tunceli Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, kızı Gülistan'ın akıbetine dair sorulara cevap bulunmasını istediklerini belirtti. Anne Bedriye Doku ise kızının cenazesini talep etti.

'7 YILDIR ADALET ARIYORUZ'

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken; Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve ailesi son gelişmeleri takip etmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aygül Doku, "Yaralı bir aileyi oraya götürüp, 'Yasını tutun, kızınız intihar etti' dedi Tuncay Sonel bize. Köprünün başında dalgıç abiler her çıkışında, 'Kızınız burada yok' derken; o, 'Bana inanın. 2 çocuğum üzerine yemin ederim, size kızınızın bedenini vereceğim' demişti. Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir daha gördü. 7 yıldır öz kızımızı bizden aldılar, bizi kandırdılar. Tiyatro izler gibi, film izler gibi dünyanın gözü önünde bizi izlediler. Başsavcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Bunun üzerinin örtülmesini istemiyoruz. 7 yıldır adalet arıyoruz. Sizler Gülistan'ın sesini duyurmasaydınız, kadınlar, 'Gülistan Doku nerede' demeseydi, Başsavcı Ebru Cansu olmasaydı, 'Gülistan intihar etti' olarak kalacaktı. Bu bir utançtır" diye konuştu. Anne Bedriye Doku ise "Kızımın cenazesini istiyorum. Cenazesini almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM-Aziz ÖNAL/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

