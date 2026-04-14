Haberler

İsrail Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü: İran'ın misillemelerinde 35 kişi öldü, 8 binden fazlası yaralandı

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in başlattığı savaşta İran'ın misillemeleri sonucu 35 İsrailli hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi yaralandı. Tel Aviv Üniversitesi'nden alınan verilere göre, savaş başladıktan sonra yaklaşık 6,300 İsrailli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, (INSS) İran'ın misillemeleri sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalar ile tahliye edilen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın, savaşın başından itibaren İsrail'e 640'dan fazla füze ve en az 765 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 6 bin 300'den fazla İsraillinin evlerinden tahliye edildiği, en yüksek sayının 1535 kişiyle Tel Aviv'de olduğu; güneyde ise Dimona ile Arad'a 1150'er kişinin evini terk ettiği belirtildi.

Verilerin, 8 Nisan'dan bu yana geçici ateşkes nedeniyle İran'ın İsrail'e füze atmayı durdurduğunu, Hizbullah'ın ise Lübnan'dan füze fırlatmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı