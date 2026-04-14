İsrail Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü: İran'ın misillemelerinde 35 kişi öldü, 8 binden fazlası yaralandı

Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, (INSS) İran'ın misillemeleri sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalar ile tahliye edilen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu 35 İsraillinin yaşamını yitirdiği, 8 binden fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran'ın, savaşın başından itibaren İsrail'e 640'dan fazla füze ve en az 765 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 6 bin 300'den fazla İsraillinin evlerinden tahliye edildiği, en yüksek sayının 1535 kişiyle Tel Aviv'de olduğu; güneyde ise Dimona ile Arad'a 1150'er kişinin evini terk ettiği belirtildi.

Verilerin, 8 Nisan'dan bu yana geçici ateşkes nedeniyle İran'ın İsrail'e füze atmayı durdurduğunu, Hizbullah'ın ise Lübnan'dan füze fırlatmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA