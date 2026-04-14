Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Ligde oynanan son 3 maçın ikisinde puan kaybeden Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Galatasaray'daki problemin sadece Icardi olmadığı belirtilerek, yaşanan krizler masaya yatırıldı.

  • Galatasaray son 3 maçın ikisinde puan kaybetti ve Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye düştü.
  • Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son 3 sezonda şampiyonluk kazandı.
  • Galatasaray'da Victor Osimhen'in olmadığı maçlarda takım performansı düşüyor.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alan ancak son 3 maçın ikisinde kaybedilen puanlarla farkın 2'ye düşmesine engel olamayan Galatasaray'da özellikle Arjantinli Mauro Icardi, taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılılarda sorunun sadece Icardi'nin olmadığı belirtilerek, sarı-kırmızılılarda son dönemde yaşanan krizler masaya yatırıldı. 

OKAN BURUK'UN FORMSUZLUĞU

Son 3 sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, neredeyse her maç kadrosunda değişikliklere gitmeye başladı. Başta Icardi olmak üzere birçok futbolcusunu kaybetme noktasına gelen Okan Buruk, son haftalardaki kötü futbola çare bulamadı. 

OSIMHEN'SİZ B PLANI YOK

Galatasaray'ın gücü Victor Osimhen'in olmadığı maçlarda neredeyse yarı yarıya azalıyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da Nijeryalı oyuncunun yerine şans bulan Icardi ve Barış Alper de beklenen katkıları veremedi. 

DOYMUŞLUK VE YORGUNLUK

Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre olan Galatasaray, Süper Lig'e gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk Kemerburgaz'da hissediliyor ve sıkıntıya giren maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunlukla birlikte sakatlıklar da arttı.

KULÜBEDEN SKOR KATKISI GELMEDİ

Son 3 şampiyonlukta kulübeden gelen futbolcuların skor katkısı önemliydi. Daha önceki sezonlarda yedek oyuncularından birçok katkı alan sarı-kırmızılılar, bu sezon yedek kulübesinden istediği verimi alamadı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

anahtar kelime doymuşluk! şampiyonlar liginde tek adama bağlı futbol oynayarak ilerleyemezsin. GS nin kadro değeri, harcanan paralar az buz değil. takımdaki en büyük eksik Osimhen değil Mertensin yerinin doldurulamamış olması. takım oyun kuramıyor, oyunu tutamıyor. Osimhen önde pres yapıp rakibi baskı altına almasa maç kazanamaz bu takım kolay kolay.

