Hindistan’da 62 milyon sokak köpeği, sokakları işgal ediyor

Yaklaşık 62 milyon sokak köpeğin sokakları işgal ettiği ülkede başıboş sokak hayvanları, çocuklar başta olmak üzere her yıl milyonlarca insana saldırıyor ve onlarca insanın kuduzdan öldüğü vakalar ortaya çıkıyor. Durum en çok yoksulları ve sosyal hiyerarşinin en alt kesimlerini etkiliyor.

Ülkede sayıları tahminen 62 milyona ulaşan sokak köpekleri nedeniyle resmi verilere göre 2024 yılında ülkede 3,7 milyon ısırma vakası kaydedilmişti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada kuduz kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri, Hindistan’da yaşanıyor. Ülkede, Yılda 18 ila 20 bin kuduz kaynaklı ölüm yaşanıyor ve bildirilen vakaların yüzde 60 kadarı 16 yaş altındaki çocuklarda görülüyor. Ülkede resmi otoriteler sorunla mücadele etmek için sokak köpeklerinin yakalanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve tekrar salıverilmesi uygulamasını izliyor. Diğer yandan bu uygulamanın kronik olarak yetersiz finanse edilmesi ve kötü uygulanması, etkili bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Ülke genelinde kayıtlı 76 kısırlaştırma merkezi bulunuyor ve sokak köpeklerinin kısırlaştırma oranı, köpeklerin üreme döngüsüne yetişemiyor.

Sokak köpeği saldırıları, yoksul bölgelerde yoğunlaşıyor

Sokak köpekleri, çöplerin açıkta bulunduğu, altyapı sorunlarının olduğu ve belediyelerin yeterli hizmet vermediği yoksul bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu durum, fiilen alt sınıfın, yoksulların, Dalitlerin ve sokaklarda çalışmak zorunda kalanların köpek saldırılarına uğradığı bir durum oluşturuyor. Gece saatlerinin köpeklerin yaşadıkları bölgeler konusunda en fazla korumacı olduğu zamanlar olması, tropikal iklim nedeniyle çöp toplayıcılar ve işçilerin gece saatlerinde çalışması nedeniyle toplumun bu kesimlerini sokak köpeklerinin hedefleri haline getiriyor. Köpekleri besleyen varlıklı ve üst sınıftan insanlar ise gece saatlerinde uyudukları ve korumalı alanlarda yaşadıkları için, sokak köpeklerinin oluşturduğu güvenlik risklerinden pek etkilenmiyor.

Milyarlarca dolar ekonomik kayba neden oluyor

Ülkedeki sokak köpeği sorunu, yıllık 3,5 milyar dolar ekonomik kayba neden oluyor. Bu veriler, hastane giderleri ve köpek saldırısı mağdurlarının tedavileri, kuduz ilaç ve tedavileri ve bu duruma ayrılan mesai ücretlerini de içeriyor. Sokak köpekleri ayrıca turizmin önemli olduğu sahil kentlerinde de güvenlik endişeleri nedeniyle büyük kayba neden oluyor ve turistlerin sokak köpekleri tarafından kovalandığı görüntüler, ülkenin imajına zarar veriyor.

Delhi Uluslararası Havalimanı’nda sokak köpekleri iki yolcuya saldırdı

Ülkede sokak köpeklerinin oluşturduğu sorunların en güncel örneklerinden biri de başkentteki Delhi Uluslararası Havalimanı’nda yaşandı. Havalimanı yetkilileri, 7 Nisan’da yayınlanan bir açıklamayla havalimanının üç terminalinin tamamında sokak köpeklerinin bulunduğunu kabul ederek, bunların bakımlarının ekipler tarafından yapıldığını ve hayvanların sağlık ve dengeli davranışlarından emin olunmak için veterinerlik yönergelerine uygun şekilde beslenildiği ifade edildi.

havaalanında iki yolcunun ısırılmasının ardından hayvanseverlerin endişelerine sosyal medyadan cevap veren yetkililer, ilgili hayvana "özenle yaklaşıldığı, sakinleştirildiği ve nazik bir şekilde alışık olduğu alana geri bırakıldığı" bilgisini paylaştı. Açıklamada, "Köpek ısırma vakalarındaki artış, gerçek bir endişe konusu ve hem insanlar hem de hayvanlar için güvenliğin sağlanması, kolektif bir sorumluluk gerektiriyor" denildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi çözüm için yargı süreci başlattı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2025 yılı temmuz ayında başkent Yeni Delhi’de 6 yaşında bir kız çocuğunun kuduzdan hayatını kaybetmesinin medyada büyük yankı uyandırması sonrasında kamu yararı için re’sen dosya açarak sokak köpekleri sorununa karşı bir yargısal süreç başlattı. Mahkeme, ısırma vakaları ve kuduza engel olmak amacıyla 2025 yılı ağustos ayında tüm sokak köpeklerinin toplanması ve kalıcı olarak barınaklara yerleştirilmesine karar verdi. Diğer yandan hayvan hakları grupları, kararın ardından kararın uygulanamaz ve yasa dışı olduğunu savunarak ülke genelinde protesto eylemleri başlattı ve yoğun bir tartışma yaşandı. Tepkilerin ardından üç yargıçtan oluşan heyet, hayvan hakları savunucularının davaya müdahil olarak kararın hukuka aykırı olduğuna ilişkin başvurularının ardından kararı büyük ölçüde iptal etti ve hayvanların toplanması yerine kuduz ve saldırgan köpekler hariç olmak üzere yakalama, kısırlaştırma, aşılama ve geri salma modeline geri dönüldü. Mahkeme, 2025 yılı sonbaharında okullar, hastaneler, ulaşım merkezleri gibi alanlardan köpeklerin kaldırılması tedbirinin uygulanmasına karar verdi ve ülkedeki tüm eyaletlerden rapor istedi. Birçok eyalet mahkeme talimatlarını uygulamazken Yüksek Mahkemedeki hukuki süreç devam ediyor. Ülkede sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı görüntülere sürekli olarak yenilerinin eklenmesi ise Yüksek Mahkeme ve yetkililer üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.