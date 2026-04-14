Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti
Roman Tekstil’in kurucu ortaklarından merhum Süleyman Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy, henüz 10 yaşında hayatını kaybetti.
Giyim sektörünün önde gelen markalarından Roman Tekstil’in sahibi Toplusoy ailesi, büyük bir acıyla sarsıldı. Firmanın merhum ortaklarından Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları Selin Toplusoy, açıklanmayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
TAZİYELER ADİLE SULTAN BORSA’DA KABUL EDİLECEK
Ailenin, taziye ve başsağlığı dileklerini ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa’da kabul edeceği bildirildi.