Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Giyim sektörünün önde gelen markalarından Roman Tekstil’in sahibi Toplusoy ailesi, büyük bir acıyla sarsıldı. Firmanın merhum ortaklarından Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları Selin Toplusoy, açıklanmayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

TAZİYELER ADİLE SULTAN BORSA’DA KABUL EDİLECEK

Ailenin, taziye ve başsağlığı dileklerini ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa’da kabul edeceği bildirildi.

