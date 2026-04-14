ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Washington Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alırken, tarafların bu hafta yeniden İslamabad’da müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

  • ABD, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldı.
  • ABD ve İran heyetlerinin bu hafta içinde İslamabad'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
  • Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran'ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konuları ön planda olacak.

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç çıkmaması, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington yönetimi, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı ablukaya aldı.

ABLUKA KARARI GERİLİMİ ARTIRDI

ABD, iki haftalık ateşkesin ihlal edildiğini ve anlaşma sağlanamadığını öne sürerek kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda kontrolü sıkılaştırdı. Bu adım, küresel enerji ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir krizi beraberinde getirdi.

MÜZAKERE MASASINA DÖNÜYORLAR 

Tüm bu gelişmelere rağmen diplomasi trafiği tamamen durmadı. Dört farklı kaynağa göre ABD ve İran heyetlerinin, barış görüşmelerini sürdürmek üzere bu hafta içinde yeniden İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor. Türkiye’nin de sürecin yeniden başlatılması için devrede olduğu iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, küresel piyasalar ve uluslararası ilişkiler açısından yakından takip ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Türkiye'ye dua etsinler

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ISLAMABAD HANGİ İLÇEMİZ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

