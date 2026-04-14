Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı
Filipinler’de çiftliğe getirilen Sivas Kangalı’nın kısa sürede sürünün liderliğini ele geçirdiği anlar gündem olurken, görüntüler hem övgü hem de yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili tartışma yarattı.
Filipinler’deki çiftlikleri için Türkiye’den Sivas Kangalı getiren bir aile, köpeğin çiftliğe adım atar atmaz lider köpeğe saldırıp sürünün başına geçtiği anları paylaştı. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Maşallah... Filipinler'de bile göğsümüzü kabarttı", "Kangalı nasıl çıkartmışlar yurt dışına? Yasak değil mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.
