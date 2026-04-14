Gülistan Doku soruşturmasında bir şüpheli hakkında yakalama kararı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 2022 yılında ABD'ye giden şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş'ın, gözaltına alınan şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

BİR İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak gözaltına alınan 13 şüphelinin ardından bir isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, 2022 yılında ABD'ye giden ve bu tarihten bu yana Türkiye’ye giriş yapmayan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş için kırmızı bülten çıkarılması yönünde bir hazırlığın olduğu da öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmişti.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal A'nın da bulunduğu öğrenilmişti.

500

