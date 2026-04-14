Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Şanlıurfa Siverek’te 19 yaşındaki Ö.K., açık liseye gönderilmesinin ardından eski okuluna pompalı tüfekle saldırı düzenledi; 16 kişinin yaralandığı olayda saldırganın günler öncesinden sosyal medyada tehdit mesajı paylaştığı ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ö.K., 'açık liseye' gönderilmesinin ardından eskiden öğrencisi olduğu okula pompalı tüfekle saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada saldırı sonucunda 16 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YAPACAKLARINI YORUM OLARAK YAZMIŞ
Olayın yankıları sürerken saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ömer Ket’in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Saldırgan yaptığı yorumda "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar" ifadelerine yer vermiş.