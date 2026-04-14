Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ö.K., 'açık liseye' gönderilmesinin ardından eskiden öğrencisi olduğu okula pompalı tüfekle saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada saldırı sonucunda 16 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAPACAKLARINI YORUM OLARAK YAZMIŞ

Olayın yankıları sürerken saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ömer Ket’in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Saldırgan yaptığı yorumda "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar" ifadelerine yer vermiş.

İşte saldırganın yaptığı o yorum;