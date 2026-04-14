Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Şanlıurfa Siverek’te 19 yaşındaki Ö.K., açık liseye gönderilmesinin ardından eski okuluna pompalı tüfekle saldırı düzenledi; 16 kişinin yaralandığı olayda saldırganın günler öncesinden sosyal medyada tehdit mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ö.K., 'açık liseye' gönderilmesinin ardından eskiden öğrencisi olduğu okula pompalı tüfekle saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada saldırı sonucunda 16 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAPACAKLARINI YORUM OLARAK YAZMIŞ 

Olayın yankıları sürerken saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ömer Ket’in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Saldırgan yaptığı yorumda "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar" ifadelerine yer vermiş. 

İşte saldırganın yaptığı o yorum; 

Yorumlar (7)

hakan her kafadan:

Ey yetkililer bir ulkede bu kadar kolay silaha ulasilamamalı

Amatör Tarımcı:

12 Yıllık zorunlu eğitime artık son verilmelidir, zorla insanları okutmaya çalışırsak sonunda bazen böyle olacak ki vurdu kırdı mafya dizilerine de yasak getirilmelidir.

yusuf ayan:

Kısasa kısas gencinden yaşlısına hayat vardır benim paramla yatmasın bu bakmak istemiyorum

murat çifci:

zaten intihar etmiş ölmüş

diyar-ı bekir:

hepiniz eşref tek in eseri

İTİBAR FANİ:

Malum kişiler hakkında yazılsaydı, hemen yakalarlardı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

