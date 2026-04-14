Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’a özlem dolu paylaşım

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal, babasına duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk yıllarına ait karelere yer veren Erkal, duygusal sözleriyle dikkat çekti.

Babasıyla birlikte çekilmiş eski fotoğrafları paylaşan Dilara Erkal, “Baba şefkatinin en saf, en güzel hali” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, sevenleri de İbrahim Erkal’ı anan mesajlar paylaştı. Duygusal anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.