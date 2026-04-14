Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Formda görüntüsüyle yıllardır dikkat çeken Ebru Şallı, günlük yaşamına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Beslenme düzeninde en büyük hassasiyetinin ekmek olduğunu söyleyen Şallı, Türkiye’deki ekmeklerin kendisini şişirdiğini belirterek yurt dışı seyahatlerinden bavul dolusu ekmek getirdiğini açıkladı. Ev işi yaparken bile sporu bırakmadığını dile getiren ünlü isim, “Vaktim yok diyen kadınlar evde de spor yapabilir” sözleriyle dikkat çekti.

Ebru Şallı, katıldığı Bambaşka Sohbetler programında hem spor rutini hem de beslenme alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır formda kalmasıyla adından söz ettiren Şallı, özellikle ekmek tüketimiyle ilgili yaptığı itirafla öne çıktı.

“EKMEK BENİM İNCE ÇİZGİM”

Günde 6 yumurta tükettiğini söyleyen Şallı, buna rağmen kilo kontrolünde en çok zorlandığı noktanın ekmek olduğunu dile getirdi. Türkiye’deki ekmeklerin kendisini şişirdiğini belirten ünlü isim, “İncecik bir insanım ama karnım bir anda kocaman oluyor” ifadelerini kullandı.

“BAVULLA EKMEK GETİRİYORUM”

Bu nedenle yurt dışı seyahatlerinden ekmek getirdiğini açıklayan Şallı, özellikle Barcelona’dan bavul dolusu ekmekle döndüğünü söyledi. Getirdiği ekmekleri buzlukta sakladığını belirten Şallı, daha sonra tükettiğini ifade etti.

EV İŞİ YAPARKEN SPOR

Şallı, günlük hayatında sporu nasıl aksatmadığını da anlattı. Ev işlerini yaparken bile aktif kaldığını belirten ünlü isim, süpürge yaparken lunge, bulaşık makinesini boşaltırken ise squat yaptığını söyledi. “Vaktim yok diyen kadınlar ev işi yaparken de spor yapabilir” diyerek önerilerde bulundu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Anıl Mete:

Biz de iki ekmek yerine bir ekmek alınca üzülüyoruz, milletin ne dertleri varmış...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

