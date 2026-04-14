Ukrayna: Rusya'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Saldırının hedefi bir benzin istasyonu oldu.
Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir benzin istasyonunun hedef alındığı kaydedilerek, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 25 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili