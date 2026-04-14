Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika
Napoli Başkanı De Laurentiis’in maç süresinin 50 dakikaya düşürülmesi ve sarı-kırmızı kartların kaldırılarak süreli ceza sistemine geçilmesi yönündeki önerileri, futbolun kurallarını kökten değiştirebilecek bir tartışmayı gündeme taşıdı.

  • Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbol maçlarının 25'er dakikalık iki devre halinde toplam 50 dakika oynanmasını önerdi.
  • De Laurentiis, sarı ve kırmızı kartların kaldırılmasını ve yerine faul yapan oyuncuların ihlalin derecesine göre belirli sürelerle oyun dışı kalmasını önerdi.
  • Önerilen sistemde sarı kartlık faul yapan oyuncu 5 dakika, kırmızı kartlık ihlalde bulunan futbolcu 20 dakika saha dışında kalacak.

Dünya futbolunda köklü değişikliklerin kapısı aralanabilir. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yaptığı çarpıcı öneriler, futbolun temel kurallarını tamamen değiştirebilecek nitelikte.

“90 DAKİKA ARTIK SIKICI”

Futbolun mevcut yapısının izleyici açısından temposunu kaybettiğini savunan De Laurentiis, en radikal önerisini maç süreleri üzerinden yaptı. İtalyan başkan, 90 dakikalık klasik sistemin kaldırılarak karşılaşmaların 25’er dakikalık iki devre halinde, toplam 50 dakika oynanması gerektiğini dile getirdi.

OYUN HIZLANACAK İDDİASI

De Laurentiis’e göre daha kısa süreli maçlar, oyunun temposunu artıracak ve izleyici ilgisini üst seviyeye çıkaracak. Bu sistemin futbolu daha dinamik ve akıcı hale getireceği savunuluyor.

KARTLAR KALKIYOR

Napoli Başkanı’nın en dikkat çeken önerilerinden biri de sarı ve kırmızı kartların kaldırılması oldu. Mevcut kart sisteminin oyunu soğuttuğunu öne süren De Laurentiis, bu uygulamanın tamamen kaldırılmasını istedi.

YENİ CEZA SİSTEMİ ÖNERİSİ

Kartların yerine ise farklı bir ceza sistemi önerildi. Buna göre faul yapan oyuncular, ihlalin derecesine göre belirli sürelerle oyun dışı kalacak. Öneriye göre sarı kartlık bir faul yapan oyuncu 5 dakika, kırmızı kartlık ciddi bir ihlalde bulunan futbolcu ise 20 dakika saha dışında bekleyecek.

FUTBOLDA YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Bu radikal öneriler, futbol dünyasında büyük tartışma yaratırken, geleneksel kuralların değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Futbolun geleceğine yön verebilecek bu fikirlerin hayata geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

bence futbolda ciddi gündeme gelmesi gereken 3 şey; 1 ofsaytın kaldırılması, kısa süreli oyundan atılma ve en önemlisi kronometre sistemi. topun oyunda kalma süresi ortalama 50 dakikayı geçmiyor. süreyi 40-50 dakika civarı ayarlayıp oyun durduğunda kronometreyi durdur. Basketbolda bu sisteme geçildi basketbolun güzelliği bozulmadığı gibi futbolda da bozulmaz. yeniliklere açık olmak lazım.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

