Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

Çaykur Rizespor Yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe ile oynanacak maç hakkında açıklamalarda bulunarak, "Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor'u Chobani Stadyumu'nda konuk edecek. Çaykur Rizespor Yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Lig Radyo'ya zorlu maça dair açıklamalarda bulundu.

''SON YILLARIN EN İYİ KADROSU''

Hedeflerini açıklayan Hasan Yavuz Bakır, "Son yılların en iyi kadrosunu kurduk. Son haftalarda yakalamış olduğumuz yükseliş bizi mutlu etti. Hedefimiz ilk 10'da olmak." dedi.

''UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ''

Sözlerine devam eden Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor'da her hoca çalışmak ister. Recep Uçar ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Genç oyuncu politikamız aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

''KAZANAN RİZESPOR OLACAK''

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçla ilgili konuşan Rizespor Yöneticisi Bakır, "Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak. Dileğimiz kaliteli kadromuz ile Fenerbahçe karşısında güzel bir oyun çıkarmak." sözlerini sarf etti.

Çiğdem Sidar Ceylan
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Seko:

Heeee heee kesin öyledir...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim

"Baba şefkati görmedim"
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir