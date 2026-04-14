Ataşehir'de ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ortaokulda okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen öğrencilerin zehirlendiği iddiası paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda zehirlenme vakası yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi'nde bulunan okulda, okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen bazı öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti.

Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı