Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye- Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 

Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin, gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki işbirliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

"NATO" VURGUSU

İki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirten Erdoğan, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Tek problem Icardi değilmiş!
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim

"Baba şefkati görmedim"