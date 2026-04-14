Fadıl Akgündüz, annesinin cenazesine jandarma nezaretinde katıldı

Hapis cezası alan Fadıl Akgündüz, annesi Zekiye Akgündüz'ün cenaze törenine güvenlik önlemleri altında katıldı.

İSTANBUL Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan hapis cezası alan Fadıl Akgündüz, hayatını kaybeden annesi Zekiye Akgündüz'ün Siirt'teki cenaze törenine, savcılıktan alınan izinle jandarma nezaretinde katıldı.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı soruşturması kapsamında İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 601 kişiyi karşı 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz'ün annesi Zekiye Akgündüz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 11 Nisan'da yaşamını yitirdi. Zekiye Akgündüz'ün cenazesi, işlemlerinin ardından defin edilmek üzere memleketi Siirt'te getirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Fadıl Akgündüz, annesinin ölümü üzerine yapılan başvuru sonrası adli makamlardan alınan izinle, yoğun güvenlik önlemleri altında kente ulaştı. Doğan Mahallesi'ndeki Şeyh Musa Camii'nde düzenlenen cenazeye jandarma nezaretinde katılan Fadıl Akgündüz, annesi için kılınan cenaze namazında saf tuttu. Akgündüz, Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedilen annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze süresince mezarlık çevresinde jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

