ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail, iki haftalık ateşkes ilanının hemen ardından Lübnan’a yönelik son dönemin en büyük hava saldırısını gerçekleştirirken, bugün de saldırılarını sürdürdü. Saldırıların şiddeti ve can kayıpları devam ederken, iki ülke temsilcileri ABD Dışişleri Bakanlığı’nın arabuluculuğunda Washington’da bir araya gelerek doğrudan görüşmelere başladı.

İSRAİL VE LÜBNAN MASADA

Görüşmelerin temel gündemini sınır güvenliği ve bölgedeki silahlı grupların silahsızlandırılması oluşturuyor. Lübnan tarafı öncelikli olarak saldırıların durdurulmasını ve acil ateşkes ilan edilmesini talep ederken; İsrail, güvenlik şartları sağlanana kadar operasyonların süreceği mesajını veriyor. Sahadaki ağır çatışmaların gölgesinde başlayan bu diplomatik süreç, bölgedeki gerilimin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Öte yandan İsrail, kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.