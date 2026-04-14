ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı Haber Videosunu İzle
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
İki haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından Lübnan'a son dönemin en büyük saldırısını gerçekleştiren ve bugün de saldırılarını sürdüren İsrail masaya oturdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Lübnan ile İsrail arasında görüşmeler başladı.

  • İsrail ve Lübnan temsilcileri ABD Dışişleri Bakanlığı'nın arabuluculuğunda Washington'da doğrudan görüşmelere başladı.
  • Görüşmelerin temel gündemi sınır güvenliği ve bölgedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasıdır.
  • Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, iki haftalık ateşkes ilanının hemen ardından Lübnan’a yönelik son dönemin en büyük hava saldırısını gerçekleştirirken, bugün de saldırılarını sürdürdü. Saldırıların şiddeti ve can kayıpları devam ederken, iki ülke temsilcileri ABD Dışişleri Bakanlığı’nın arabuluculuğunda Washington’da bir araya gelerek doğrudan görüşmelere başladı.

İSRAİL VE LÜBNAN MASADA

Görüşmelerin temel gündemini sınır güvenliği ve bölgedeki silahlı grupların silahsızlandırılması oluşturuyor. Lübnan tarafı öncelikli olarak saldırıların durdurulmasını ve acil ateşkes ilan edilmesini talep ederken; İsrail, güvenlik şartları sağlanana kadar operasyonların süreceği mesajını veriyor. Sahadaki ağır çatışmaların gölgesinde başlayan bu diplomatik süreç, bölgedeki gerilimin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Öte yandan İsrail, kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Haberler.com
500

Konya’da deprem sonrası alarm: Çatlaklar büyüdü, 2 bina tahliye edildi

Evlerine son kez böyle baktılar! Zorunlu vedanın en hüzünlü fotoğrafı

Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Konya’da deprem sonrası alarm: Çatlaklar büyüdü, 2 bina tahliye edildi

Evlerine son kez böyle baktılar! Zorunlu vedanın en hüzünlü fotoğrafı

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
IMF'nin Türkiye ile ilgili son raporu can sıkıcı

Beklentiler değişti, bir detay sofrayı yakından ilgilendiriyor