Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı

Ayasofya'i Kebir Camii'nde Bizans bayrağı açıp fotoğraf çeken iki Yunan turist tutuklandı. Açılan bayrakta “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

  • İki Yunan turist, Ayasofya Camisi'nde Bizans bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.
  • Bayrak üzerinde 'Ya Ortodoks ol ya da öl' ifadesi yer alıyordu.
  • İki turist, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı.

Ayasofya Camisi’nde Bizans bayrağı açarak fotoğraf çektiren iki Yunan turist, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

MONTLARINDA SAKLAYARAK İÇERİ SOKTULAR

9 Nisan günü saat 15.00 sıralarında 5 kişilik Yunan turist grubu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne giriş yaptı. Üst aramasından geçen kafile, kontrollü kapıdan içeri alındı.

Bir süre sonra gruptaki turistlerden biri, ziyaretçilere açık olan üst katta montunun içinden çıkardığı çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını açtı. Fotoğraf çekiminin ardından bayrak, yanındaki diğer kişiye verildi. Onun da fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Yapılan incelemede bayrak üzerinde “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

İKİ TURİST TUTUKLANDI

Olayın ardından 35 yaşındaki Mazis Michael ile 42 yaşındaki Kostantina Mazi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Kafayı yemiş gençlik.....ya burası Türkiye Ayasofya'nın tarihine baktığımızda Türklere ait olduğunu görüyoruz..Turklerin inaa ettiğini gorurursunuz.....Siz neyin derdindesiniz.

Haber YorumlarıİÇERİK EVRENİ:

sen bilirsin ama ayasoyfayayı Bizans imparatoru 1. justinianus yaptırdı

Haber YorumlarıCan Şimşek:

evet bize ait ama inşa eden biz değiliz onlar ve sonsuza kadar bizim camiimiz olarak kalacak 3

Haber YorumlarıDurmuş Ali Çınar:

1. justinianus yaptırmış olabilir, ama o bir savaş ganimetidir. Tassarufü Türkiye'ye aittir.

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

İÇERİK EVRENİ; bizans değil bro roma, koskoca roma imparatorluğunu Türkler yıktı demesinler diye uydurulmuş bir isimdir bizans

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

İyide İÇERİK EVRENİ.osmanlının Avrupa'da binlerce eseri var bizde orta gidip benzer cümlelerimi kuralım.senin kime hizmet ettiğin belli.Keşke bu ülkede yaşasanda görsek

Haber Yorumlarıc7nv4nh897:

23 nisani erken kutlamış Yunanlar desenize

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Ozan Kabak imzayı attı! 2030 yılına kadar Bundesliga'da

Milli yıldızımız beklenen imzayı attı! 2030'a kadar Bundesliga'da

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Ozan Kabak imzayı attı! 2030 yılına kadar Bundesliga'da

Milli yıldızımız beklenen imzayı attı! 2030'a kadar Bundesliga'da