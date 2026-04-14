Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan İran yönetimi karşıtı Komele'nin kampına 2 kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıların nereden ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı

  • İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına Irak'ın Süleymaniye kentinde iki kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.
  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi, Erbil kentine düzenlenen iki İHA saldırısının savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ve can veya mal kaybı olmadığını açıkladı.
  • Saldırıların kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan İran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İKİ İHA İLE HEDEF ALINDI

Yerel basında, iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) hedefi olan kampın Komele’ye ait olduğu bildirilirken can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İHA’nın kamptaki evlere çarptığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı görüldü. Patlama sonrası kamptan duman yükseldi.

BİR SALDIRI DA ERBİL’E

Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan yazılı açıklama göre, Erbil kentine de iki İHA saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, söz konusu İHA’ların savaş uçakları tarafından düşürüldüğü, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı kaydedildi.

ÜSTLENEN YOK

Saldırıların nereden ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından İran bölgeye yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtmiş ve ateşkese uyacağını açıklamıştı.

Irak’taki İran destekli milis güçler komşu ülkelere bazı saldırılarda bulunmuştu.

Kaynak: AA
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Yorumlar (2)

Arif İnanç:

Burnumuzun dibinde adamların yeri varsa ne yapacaklar. Ayrıca zaten tertemiz sınır giriş çıkışı rahatlık demektir.iyice vıcık vıcık bşr savaş gündemi. Herşeyin kokusu pis geliyor artık. Savaşa bağladı ekonomi ekibi artık eli de güçlendiren savunmasına gerek olmayan dayanılmaz ve denetlemesiz sistemini enflasyon % 110 olunca ne diyecek bakalım. Ülke hğkğmetleri ve e flaşın rakamlarını bakarak oy dağılımını inceleyiniz. Gerisi yalan dünya.

BARBAROS:

Telefat kaç kişi?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar