Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan İran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İKİ İHA İLE HEDEF ALINDI

Yerel basında, iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) hedefi olan kampın Komele’ye ait olduğu bildirilirken can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İHA’nın kamptaki evlere çarptığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı görüldü. Patlama sonrası kamptan duman yükseldi.

BİR SALDIRI DA ERBİL’E

Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan yazılı açıklama göre, Erbil kentine de iki İHA saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, söz konusu İHA’ların savaş uçakları tarafından düşürüldüğü, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı kaydedildi.

ÜSTLENEN YOK

Saldırıların nereden ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından İran bölgeye yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtmiş ve ateşkese uyacağını açıklamıştı.

Irak’taki İran destekli milis güçler komşu ülkelere bazı saldırılarda bulunmuştu.

Kaynak: AA