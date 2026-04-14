Haberler

Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TSE’de uzun yıllar görev yapan Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Kamu yönetimi ve kalite alanında 30 yılı aşkın tecrübesiyle dikkat çeken Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

TSE’DEN BELEDİYE YÖNETİMİNE

Uzun yıllar Türk Standardları Enstitüsü’nde (TSE) çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Hüsrev, son olarak Bursa Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Hüsrev, mühendislikten yöneticiliğe uzanan kariyerinde kalite yönetimi, uygunluk değerlendirme ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli çalışmalara imza attı.

AKADEMİK VE SİVİL TOPLUM DENEYİMİ

Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Hüsrev, kamu yönetimi ve organizasyon alanındaki akademik birikimini sahadaki deneyimiyle birleştirdi. Aynı zamanda TÜMBİFED Genel Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.

“VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Hüsrev,

“Kamu hizmetinde edindiğimiz tecrübeyi, yerel yönetimlerde daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla buluşturmak en temel önceliğimiz olacaktır. Beykoz için değer üretmeye, çözüm odaklı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Hüsrev’in eşinin öğretmen, kızının ise eczacı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum