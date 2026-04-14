Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Bir işverenin, mesai saati biter bitmez iş yerinden ayrılan çalışanlarıyla dalga geçtiği anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

“HEPSİ KOŞARAK GİTTİ” DEDİ

Paylaşılan videoda patronun, çalışanların mesai bitiminde iş yerinden ayrıldığı anları kayda alarak “Paydos oldu, hepsi koşarak eve gitti… Bıktık artık ya” ifadelerini kullandığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler, çalışanların makineleri kapatmadan işten ayrılmasının yanlış olduğunu savundu.

Diğer bir kesim ise patronun tavrını eleştirerek, mesai bitiminde çalışanların işten ayrılmasının doğal olduğunu ve yapılan paylaşımın saygısız olduğunu dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Fazla çalısınca hakkını vermiyorsunuz o ne olacak?

- Ne yapacaklardı, orada mı yatsınlar istiyorsunuz?

- Yıllarca tekstilde çalışmış biriyim, makine kapatılmadan, iğnenin altında iş bırakılarak paydos edilmez

