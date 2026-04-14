Imf, Türkiye Ekonomisiyle İlgili Büyüme Tahminini Düşürdü, Enflasyon Beklentisini Yükseltti

Güncelleme:
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin büyüme beklentilerini düşürürken enflasyon tahminlerini yükseltti. 2026 için büyüme beklentisi %4,2'den %3,4'e, 2027 için ise %4,1'den %3,5'e indirilmiş durumda.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Kurum, ocak ayında 2026 için yüzde 4,2 büyüme öngörürken, yeni raporunda bu tahmini yüzde 3,4'e düşürdü. 2027 beklentisi de yüzde 4,1'den 3,5'e indirildi. Raporda, ayrıca yıl sonu enflasyonunun 2026'da yüzde 28,6, 2027'de yüzde 21,4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

IMF, Orta Doğu'daki çatışmaların emtia fiyatları ve finansal koşullar üzerinden küresel ekonomi üzerinde baskı yarattığını, belirsizliklerin büyüme görünümünü zayıflattığını vurguladı. Küresel büyüme tahmini de aşağı çekilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Haberler.com
