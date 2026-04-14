Büyükçekmece'de jaguarlı çifte cinayette 50 yıl hapis

BÜYÜKÇEKMECE'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'ye 50 yıl, kayınbideri Fırat Bike ve kuzeni Öznur Erbek'e 39 yıl hapis cezası verdi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Bike, Fırat Bike, ve Öznur Erbek bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ölenlerin aileleri ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Mahmut Bike, eşi Adalet Bike'nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdü. Mahmut Bike, 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin Erbek'i ve kendi kardeşi Fırat Bike'yi ve arkadaşı Furkan Özcan'ı da yanına alarak Büyükçekmece'ye gitti. Adalet Bike yanında amcasının kızı Öznur Erbek ve Gökhan Denli ile birlikte parkta bankta oturdu. Parkta eşi Adalet Bike ile Gökhan Denli'yi gören Mahmut Bike, önce Gökhan Denli'yi bıçakladı ardından ateş ederek öldürdü. Selahatttin Erbek ise kardeşi Adalet Bike'yi zorla araca bindirdi. Adalet Bike yolda ilerlerken araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut Bike'nin kardeşi Fırat Bike'nin kullandığı Jaguar marka araç geçti. Adalet Bike olay yerinde hayatını kaybetti.

50 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada sanıkların savunmalarının ardından yaklaşık 2 saat ara verildi. Ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, sanıklar için 'Töre Saiki ile kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanmış olsa da durumun 'Kasten öldürme' suçunu oluşturduğunu söyleyerek cezaları bu hükümde verdi. Sanık Mahmut Bike hakkında, Gökhan Denli'yi haksız tahrik ile 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Adalet Bike'nin ölümüyle ilgisi ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimine giderek 22 yıl 6 ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl, 'Ruhsatsız silah kullanımından' ise 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahmut Bike, 4 suçtan toplam 50 yıl hapis cezası aldı.

2 SANIĞA AYRI AYRI TOPLAM 39 YIL YIL HAPİS CEZASI

Sanık Fırat Bike ve Öznur Bike hakkında, maktul Gökhan Denli'ye yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl, Adalet Bike'ye yönelik 'Üst ve alt soydan birine karşı kasten öldürme' suçundan indirime giderek 18 yıl, 'Birden fazla kişi ile silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan artırıma giderek 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanıklar 3 suçtan toplam 39 yıl hapis cezası aldı.

Öte yandan firari sanıklar Furkan Özcan ve Selahattin Erbek'in dosyaları ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00: 30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı. İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı. Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı. Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı