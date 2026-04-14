Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Karaköy’de mısır tezgâhında çalışan ve yakışıklılığıyla yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Alper Temel, kısa sürede ünü Türkiye sınırlarını aşan bir isme dönüştü. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi Temel’i görmek için Karaköy’e gelirken, “yakışıklı mısırcı” olarak anılan genç isim, bu kez bir Rus turistin “Siz normalsiniz” sözleriyle gündeme geldi.

  • Alper Temel, İstanbul Karaköy'de mısır satarken sosyal medyada viral olarak uluslararası bir fenomene dönüştü.
  • Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden turistler, Temel'i görmek için Karaköy'e geliyor.
  • Temel'in canlı yayınlarında elde edilen gelirin yaklaşık 1 milyon TL olduğu iddia edildi.

İstanbul Karaköy’de mısır satarken yakışıklılığıyla dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, “yakışıklı mısırcı” unvanıyla anılan genç isim bu kez farklı bir yorumla gündeme geldi.

RUS TURİSTTEN ŞAŞIRTAN YORUM

Fenomen ismi yakından görmek için tezgahına giden bir Rus turist, sosyal medyada gördüğü görüntülerle gerçeğin farklı olduğunu ifade ederek “Siz normalsiniz” dedi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TURİST VİDEOLARIYLA KEŞFEDİLDİ

Karaköy’de tezgâh başında çalışırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.

ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da yayıldı. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Temel’i görmek için Karaköy’e geldiği görüldü. Bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar da gündeme yansıdı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK İLGİ

Artan popülerliğin ardından sosyal medya platformlarında canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

1 MİLYON TL İDDİASI

Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyeler dikkat çekerken, bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği öne sürüldü. İlk yayında elde edilen gelirin yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı iddiası ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Yorumlar (3)

Edim Kılınç:

Kadın haklı şöyle bir baktı o kadar da değilmiş demek istedi aslında da yüzüne söylemedi tabi..

Fkk:

Öyle o kadar abartıldığı kadar yakışıklılığı yok. Çık dışarı bundan 10 kat daha yakışıklı bir ton insan görürsün. Biri kuyuya taş attı millet de atladı peşine. Çirkin demiyorum ama abartıldığı kadar değil. Belki de bu tipte bir insanın mısır satması garip geliyor insanlara.

Martin Sikertel:

E normal tabii lan; en başından dedim ben. Yeni neslin ne kadar hoşuna gidiyor birilerini pohpohlayıp şişirmek...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

