Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz
Karaköy’de mısır tezgâhında çalışan ve yakışıklılığıyla yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Alper Temel, kısa sürede ünü Türkiye sınırlarını aşan bir isme dönüştü. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi Temel’i görmek için Karaköy’e gelirken, “yakışıklı mısırcı” olarak anılan genç isim, bu kez bir Rus turistin “Siz normalsiniz” sözleriyle gündeme geldi.
İstanbul Karaköy’de mısır satarken yakışıklılığıyla dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, “yakışıklı mısırcı” unvanıyla anılan genç isim bu kez farklı bir yorumla gündeme geldi.
RUS TURİSTTEN ŞAŞIRTAN YORUM
Fenomen ismi yakından görmek için tezgahına giden bir Rus turist, sosyal medyada gördüğü görüntülerle gerçeğin farklı olduğunu ifade ederek “Siz normalsiniz” dedi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TURİST VİDEOLARIYLA KEŞFEDİLDİ
Karaköy’de tezgâh başında çalışırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.
ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI
Fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da yayıldı. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Temel’i görmek için Karaköy’e geldiği görüldü. Bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar da gündeme yansıdı.
CANLI YAYINDA BÜYÜK İLGİ
Artan popülerliğin ardından sosyal medya platformlarında canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
1 MİLYON TL İDDİASI
Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyeler dikkat çekerken, bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği öne sürüldü. İlk yayında elde edilen gelirin yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı iddiası ise sosyal medyada geniş yankı buldu.