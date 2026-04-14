Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Liverpool, Galatasaray maçında Noa Lang’ın yaşadığı ciddi sakatlığın ardından dikkat çeken bir adım attı. İngiliz ekibi, PSG karşılaşması öncesinde Anfield’daki reklam panolarında değişikliğe gitti.
Galatasaray ile oynanan mücadelede reklam panolarına çarparak ağır bir sakatlık yaşayan Noa Lang’ın durumu sonrası Liverpool yönetimi harekete geçti. Oyuncu güvenliği açısından alınan karar kapsamında stat içindeki reklam panoları yeniden düzenlendi.
PSG MAÇI ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME
The Athletic’te yer alan habere göre Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PSG ile oynayacağı kritik maç öncesinde panolarda değişiklik yaptı. Anfield’daki yeni düzenlemenin, benzer kazaların önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.
GALATASARAY UEFA’YA BAŞVURMUŞTU
Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool deplasmanında oynanan maçta reklam panolarına çarpmış ve ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hollandalı futbolcunun başparmağında kısmi kopma meydana geldiği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan olayın ardından UEFA’ya başvuruda bulunmuş ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı.
KRİTİK RÖVANŞ ÖNCESİ
Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında sahasında PSG’yi konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan İngiliz temsilcisi, turu çevirmek için sahaya çıkacak.