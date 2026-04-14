Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Liverpool, Galatasaray maçında Noa Lang’ın yaşadığı ciddi sakatlığın ardından dikkat çeken bir adım attı. İngiliz ekibi, PSG karşılaşması öncesinde Anfield’daki reklam panolarında değişikliğe gitti.

  • Liverpool, Noa Lang'ın reklam panolarına çarparak sakatlandığı maç sonrası Anfield'daki reklam panolarını yeniden düzenledi.
  • Noa Lang, Liverpool deplasmanında oynanan maçta reklam panolarına çarparak başparmağında kısmi kopma yaşadı.
  • Galatasaray, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası UEFA'ya başvurdu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Galatasaray ile oynanan mücadelede reklam panolarına çarparak ağır bir sakatlık yaşayan Noa Lang’ın durumu sonrası Liverpool yönetimi harekete geçti. Oyuncu güvenliği açısından alınan karar kapsamında stat içindeki reklam panoları yeniden düzenlendi.

PSG MAÇI ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME

The Athletic’te yer alan habere göre Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PSG ile oynayacağı kritik maç öncesinde panolarda değişiklik yaptı. Anfield’daki yeni düzenlemenin, benzer kazaların önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

GALATASARAY UEFA’YA BAŞVURMUŞTU

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool deplasmanında oynanan maçta reklam panolarına çarpmış ve ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hollandalı futbolcunun başparmağında kısmi kopma meydana geldiği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan olayın ardından UEFA’ya başvuruda bulunmuş ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

KRİTİK RÖVANŞ ÖNCESİ

Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında sahasında PSG’yi konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan İngiliz temsilcisi, turu çevirmek için sahaya çıkacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

