Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim

Zeynep Özyılmazel, Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Özyılmazel, özellikle babasıyla ilişkisine dair sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

“SENDEN ŞARKICI OLMAZ DEDİ”

Üniversiteyi bitirdikten sonra şarkıcı olmak istediğini babasına söylediğini anlatan Özyılmazel, aldığı yanıt karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. “Bana direkt ‘Senden şarkıcı olmaz’ dedi. Karşındaki kişi Neco olunca, o ‘olmaz’ dediyse gerçekten olmaz diye düşünüyorsun” ifadelerini kullandı.

“21 YIL SONRA VAZGEÇTİM”

Bu sözlerin kendisini olumsuz etkilediğini belirten Özyılmazel, müzik kariyerinde uzun süre mücadele ettiğini ancak 2021 yılında tamamen vazgeçtiğini söyledi. “12 yıl boyunca duvarlara çarpa çarpa, mutsuz evlilikler yaparak kendi yolumu bulmaya çalıştım” dedi.

“BABA ŞEFKATİ GÖRMEDİM”

Babasıyla ilişkisine dair en dikkat çeken sözlerini ise şu ifadelerle dile getirdi: “Babam benimle ilgili güzel şeyleri artık ihtiyacım kalmadığı bir noktada söyledi. Duyduğum şey bir babadan çok, benden daha kıdemli bir meslektaşın yorumu gibiydi. Orada duygu görmedim. Baba şefkati görmedim.”