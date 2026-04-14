LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

Gaziantep'te yaşayan Yunus Emre Orhan, 2020 yılında yapılan Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) çıkışında yaptığı samimi açıklamalarla gündem olmuş, videosu milyonlarca izlenmiş ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından tekrar ortaya çıkan Yunus Emre Orhan, liseyi dışardan bitirdikten sonra gündem olan esprili röportajında da vurguladığı gibi kebap ustası oldu.

YILLAR ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJLA GÜNDEM OLDU

Yunus Emre Orhan, yıllar önce sınav çıkışı verdiği ve "Sınav çok kötüydü usta ya. İlk dönem zaten okula fazla gidemedim, gördüklerimizi de yapamadık. Hiçbir şey yok. İngilizceyi bıraktım, fen zaten beni bıraktı. Yapamadık, mağduruz, bekliyoruz. Covid önlemleri alınmıştı ama biraz sıkıntılıydı. Sosyal mesafe diyorlar ama arkadaşım arkamda oturuyor. Toplasan 10 santim yok. Ön tarafta kırmızı noktalarla 1,5 metre mesafe var ama arkada aynı düzen yoktu. Yeter ben gidiyorum artık, yemek yiyeceğim" ifadelerini kullandığı röportajla gündem olduğunu belirten ve sonrasında yaşananları anlattı.

ARADAN GEÇEN 6 YILIN ARDINDAN KEBAP USTASI OLDU

Kısa sürede viral olan bu röportajın ardından tanınan Orhan, eğitim hayatına devam etmek yerine küçük yaşlarda başladığı kebapçılık mesleğine yöneldi. Babası tarafından bir ustanın yanına verilen Orhan, yıllar içinde kendini geliştirerek kebap ustası oldu. Gaziantep Kalesi'nin altındaki Tabakhane bölgesinde doğup büyüdüğünü belirten Orhan, çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve okuldan sonra ustasına yardım ederek mesleği öğrendiğini ifade etti. Eğitim hayatını bırakmış olmasına rağmen pişman olmadığını dile getiren Orhan, gençlere ise eğitimlerini sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Mesleğini severek yaptığını belirten Orhan, şu anki hayatından memnun olduğunu ifade etti. Kebap ustası olarak çalışan Orhan, günlük ortalama 3 bin ila 3 bin 500 lira kazandığını, aylık gelirinin ise yaklaşık 90 bin lirayı bulduğunu söyledi. Sosyal medyada her yıl yeniden gündeme gelen röportajıyla ilgili de konuşan Orhan, gelen yorumların kendisini mutlu ettiğini ancak hiçbir zaman bu ilginin peşinden gitmediğini belirterek, "Her zaman işime odaklandım" dedi.

"OKUMAYA PEK BİR EĞİLİMİM YOKTU, ZANAAT SAHİBİ OLMAK İSTEDİM VE MESLEĞİMİ SEVEREK YAPTIM"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan usta Orhan, "Daha önce bir LGS sınavı sırasında bir video çekmiştik. Aynı şekilde bir röportaj yapmıştık. O röportaj çok ilgi gördü, viral oldu. Ancak bizim aslında okumaya pek bir eğilimimiz yoktu. Babamız da bizi bir ustanın yanına verdi, ‘et senin kemiği benim' diyerek. Çok şükür, zamanla esnaf olduk, bir zanaat sahibi olduk. Ben daha birinci sınıfa gidiyordum, yani 7-8 yaşlarındaydım. Okuldan sonra gelip ustama yardım ederdim. Bu şekilde gidip gelerek büyüdüm. Şu an 26-27 yaşındayım ve hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Çok şükür, meslek sahibi olduk. Şu an kebapçıyım, kebap ustasıyım. Esnafın içinde büyüdük, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'a şükür bugünlerimizi aratmıyor. Allah bugünümüzü elimizden almasın. ‘Kale altı Tabakhane' dediğimiz bölgede çalıştım. Gözümü burada açtım, burada doğup büyüdüm. Hayatımın büyük kısmı burada geçti ve hala burada çalışmaya devam ediyorum. Açık konuşmak gerekirse hiç pişman değilim. Ancak okuyan arkadaşlarım beni yanlış anlamasın; elbette okusunlar, eğitimlerine devam etsinler. Benim okumaya pek isteğim yoktu. Zanaat sahibi olmak istedim ve mesleğimi severek yaptım. Ama yine de okuyan herkese eğitimlerini sürdürmelerini tavsiye ederim" dedi.

"GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİN - 3 BİN 500 TL CİVARINDA KAZANIYORUM"

Orhan, "Günlük ortalama 3 bin - 3 bin 500 TL civarında kazanıyorum. Bu da aylık yaklaşık 90 bin TL'ye denk geliyor. Ben 6'ıncı yada 7'inci sınıftayken arkadaşlarım okula giderken 30-40 lira harçlık alıyordu. Ben ise günlük 150-200 lira kazanıyordum. Bu durum beni oldukça cezbediyordu. Esnaflık ve para kazanmak hoşuma gidiyordu. Arkadaşlarım öğrencilik gereği kısıtlı harçlıkla idare ederken, ben daha rahattım. İstediğim gibi harcama yapabiliyordum. Bu da beni iş hayatına daha çok yönlendirdi. Hedefim, mesleğimde daha da ilerlemek. Üzerine ne katabilirsem benim için kazançtır. Açık liseyi bitirdim. Ancak şu an için üniversite gibi bir hedefim yok. İleride nasip olursa neden olmasın ama şu an böyle bir düşüncem yok. Yorumları okuyorum. İnsan ister istemez mutlu oluyor. Tarif etmesi zor bir duygu. Bir anda tanınır olmak, fenomen gibi hissetmek farklı bir şey. Ama ben bunun üzerine çok gitmedim. Her zaman işime odaklandım. Açıkçası ben çok üzerine düşmüyorum. Ama videoyu tekrar gördüğümde, yorumları okuduğumda mutlu oluyorum. Akrabalarım da bana gönderiyor, geri dönüşler yapıyorlar. Bu da insanı sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı