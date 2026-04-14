Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

  • İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.
  • Mansur Yavaş'ın Danıştay 1. Dairesi'ne 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma dosyasında belediye araçlarının seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü talimat verilmediğinin açıkça ifade edildiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık, ilk soruşturmayı eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında verdiği öğrenildi. Ancak, bu araçları seçim çalışması kapsamında belediye başkanından habersiz kullanılamayacağı düşünülerek Yavaş hakkında yeni soruşturma izni verilmiş oldu.

Yavaş'ın Danıştay 1. Dairesi'ne 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

KONSER HARCAMALARI İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmanın bu soruşturmadan ayrı olarak yürütülüyor.

ABB'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verirken, konuya ilişkin ABB'den açıklama geldi.

"MANSUR YAVAŞ SEÇİM DÖNEMİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAAŞINI DAHİ ALMAMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar metninde; ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.

Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

burak:

DALGA GEÇİYORLAR MİLLETLE

Serkan Tokuş:

yemezler

Ne diyorsun?:

Allahalla alla yok canım vay canına bak sen yapma yaa ... Ne diyo bu ?.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

