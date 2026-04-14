Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

ABD'nin İran'dan çıkan ve İran'a giden gemilere izin vermeyerek Hürmüz Boğazı'nda abluka uygulama kararından beklediğini alamayan Trump'tan yeni açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ikinci tur müzakereleri için tarih vererek, "İran ile iki gün içinde görüşebiliriz. Müzakereler için Pakistan'a gitmek muhtemel." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşebileceğini açıkladı.
  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı.
  • İran medyası, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun "önümüzdeki iki gün içinde" Pakistan'da gerçekleşebileceğini açıkladı.

TRUMP: İRAN İLE İKİ GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukadan beklenen sonucun alınamaması üzerine İran ile diplomasi trafiğini hızlandırdı. Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşen ilk tur görüşmelerin ardından yeni bir açıklama yapan Trump, İran ile iki gün içinde tekrar bir araya gelebileceklerini belirtti. Trump, "İran ile iki gün içinde görüşebiliriz. Müzakereler için Pakistan'a gitmek muhtemel." ifadelerini kullandı.

Bölgede iki haftalık ateşkes süreci devam ederken, bu ikinci tur görüşmenin kilit bir öneme sahip olması bekleniyor. ABD’nin nükleer program ve boğaz trafiği konusundaki sert tutumu sürse de, Trump’ın "iki gün içinde görüşebiliriz" çıkışı gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olarak yorumlanıyor. Kritik zirvenin ardından tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Yeniden başlaması planlanan görüşmelerde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor. Türkiye’nin de sürecin yeniden başlatılması için devrede olduğu iddia ediliyor.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

ne oldu yemedi değilmi tramp efendi koltuğun sallanıyor haberin olsun

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YİYEĞMİCEN MUZUN ALTINA YATMA..ESKİ BİR ATATSÖZÜ

Haber YorumlarıBARBAROS:

Olmayacağını söylemiştim. Kahin iyim yoksa bunlar çok mu mal?

Haber YorumlarıArif İnanç:

Acil meselesi ortaya çıkınca olsa gerek. Amerikan medyasında baya tepkiler var. 8 trilyon dolar savaş maliyeti olımca ve de savunmasız kalan bşr ülke durumuna düşmeye başlayınca. Böyle oluyor.

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Yaşası. İran halkının özgürlüğü

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

