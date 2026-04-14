Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası… Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yeniden görülen davasının duruşmasında yapılan tutukluluk incelemesinde Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan, Muhammed Kaplan, Adnan Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu'nun ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme Başkanı, tanıklar dinlendikten sonra yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının altıncı celsesi görüldü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanık Nurullah Özgür Kopuk'un savunmasıyla devam edildi. Kopuk, şunları söyledi:

" Serdar Sertçelik, nasıl tanıştığımı anlatmadı. Ben anlatacağım. Eniştem ile Elmacı Market'teki ticari ilişkisi nedeniyle tartışma yaşamış, silahla saldırmıştı. Şentepe Karakolu'nda şikayetçi olmuştuk. Kaydı var orada. Eniştem şikayetçi olunca 'enişten şikayetten vazgeçsin' diye beni aramıştı. Bu şekilde tanışmıştık. Ben galericiydim. KOM'dakilerle bir araba nedeniyle tanıştım. Onlar da beni, adını vermek istemediğim birisiyle tanıştırdı. Bu kişi beni dolandırınca şikayet için KOM'a gittim. Ama bana kötü muamelede bulundular. Bu ekip değişince şikayetçi oldum. Ben şikayetçi oluyorum ve 10 dakika sonra herkesin haberi oluyordu ve beni arıyorlardı."

"Devletime yardımcı olduğumu düşünüyorum"

Operasyon olduktan sonra Serdar beni aradı, 'benim adımı söyle, müdürlere anlatacakları var de' dedi. Ben de Organize Şube'ye gidip bunu bildirdim. Bir kaç gün sonra yanlış hatırlamıyorsam Şevket Müdür, 'bağla bakalım ne konuşacakmış' dedi. Sonra telekonferans yöntemiyle bağladım. Bir kaç dakika sonra Şevket Müdür, 'sen ayrılabilirsin konuşmadan' dedi. Ben de ayrıldım.

Örgütün bir numaralı hedefi haline getirmiştir beni Sertçelik. Ben bu dosyaya Serdar Sertçelik tarafından dahil edildim. Her seferinde bana kendisi ulaştı. Ben de her seferinde bana yazdıklarını gittim adliyeye ilgili makamlara verdim. Bunu da bilerek yaptım, devletime yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ben vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sertçelik, yurt dışına kaçtıktan sonra da konuşmalar yapıldı. Bütün konuşmalar benim Instagram hesabım üzerinden yapılmıştır.

"Şevket Müdürü rahatlatmak için hangi siyasilerle görüştünüz, ne gibi vaatler aldınız?"

Serdar'ın ağabeyi konusu... Ben onu tanımam, görmedim bile. Bu salonda varsa bile gösteremem. Tehdit etmedim. Bu da kesinlikle yalandır. Ben önceden asla tanımıyordum buradaki amirleri, polisleri. Organize Şube'deki müdür odasında kötü muamele gördüm."

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Rıdvan Şahin, Kopuk'a, "Şevket Müdürü rahatlatmak için hangi siyasilerle görüştünüz, ne gibi vaatler aldınız" şeklinde bir soru yöneltti. Kopuk, "Hiçbir soruyu yanıtlamayacağım" diey yanıt verdi.

"Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda kendini kurtarmaya çalışmak istemiştir"

Kopuk'un avukatı ise savunmasında, "Müvekkilimin üzerine atılı suçlamayı kabul etmiyoruz. Müvekkilim tanığı etkileme suçundan yargılanmaktadır. Tanık ise burada Serdar Sertçelik'tir. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda kendini kurtarmaya çalışmak istemiştir. Bu yüzden de Emniyet ile iletişime geçmek istemiştir. Kendisi ulaşamayacağı için müvekkilim aracılığıyla Emniyet ile iletişime geçmek istemiştir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çotuk: "Biz İstanbul'a giderken ayağında elektronik kelepçe yoktu"

Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasına yardımcı olmakla suçlanan sanık Mustafa Çotuk, "Serdar benim yakın arkadaşımdı. İki üç günde bir onunla görüşürdük. Onun bir dosyada gizli tanık olduğunu vs. bilmiyordum. Biz bir gün İstanbul'a gitme planı yaptık, gittik ve aynı gün de geri döndük. Şile'ye kız arkadaşının yanına gittik. Biz İstanbul'a giderken ayağında elektronik kelepçe yoktu. Vurulmadan en fazla 1 hafta-10 gün öncesinde görüşmüşüzdür. O sırada da elektronik kelepçesi yoktu. Varsa da ben görmedim, ya da gizlemiştir belki. Kolunda olsa belki görürdüm" iddiasında bulundu.

Ramazan Kubat: "Medyada çakarlı araçla kaçırdığım yazıldı. Ortada ne çakarlı araç var ne de kaçırma"

Duruşmada Sertçelik'i yurt dışına kaçırmakla suçlanan sanık Ramazan Kubat da savunma yaptı. Kubat, "Sertçelik'i İstanbul'a gitmeden önce dışarda görsem tanımam. Ben Mustafa'yı aldığımda gördüm. Ben o kadar yabancısıyım ki olayın hiçbir şey bilmiyorum. Eşimden ayrılma dönemindeydim tam. Kafam dağılsın diye gittim ben de İstanbul'a. Benden araba istediler, Mustafa abim. Ben de verdim. Sonra birlikte gittik. Medyada çakarlı araçla kaçırdığım yazıldı. Ortada ne çakarlı araç var ne de kaçırma" ifadelerini kullandı.

Savunması alınan Adnan Kaplan, "Ben 5-6 ay valelik yaptım. Sonra da işten çıktım. Kimseyi de tanımıyorum" dedi. Sanık Muhammed Kaplan da "Ben kimsenin dişini çekmedim" diye konuştu.

Beyanların ardından Savcılık ana davadan ve birleştirilen dosyadan tutuklu olan sanıkların tutukluluk incelemesine yönelik mütalaasını sundu. Savcılık, Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan, Muhammed Kaplan, Adnan Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu'nun tanıklara baskı kurma şüphesi bulunduğundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Tutukluluğun incelemesine yöneliik mütalaa açıklandı

Savcının tutukluluğun incelemesine yönelik mütalaasına karşı söz verilen Ayhan Bora Kaplan, "Başkanım siz soru sormuyorsunuz. Siz soru sormadığınız sürece de biz aklanamayız" dedi. Serdar Sertçelik de "Benim elimdeki en güçlü delil bu dosyadaki polis memurlarının kendi aralarındaki mesajlaşmalar. Bu mesajlar incelenmedikçebenim iddialarıın hiçbiri doğrulanamaz. En geç bu cuma gününe kadar sunacağım bu mesajları. Talebim ise bu mesajlaşmaların muhattaplarına sorulması. Şu an tahliye talebim yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan, Muhammed Kaplan, Adnan Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu'nun ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme Başkanı, tanıklar dinlendikten sonra yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Mahkeme Başkanı, tanıklar dinlendikten sonra yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Duruşmaya yarın saat 09.30'da devam edilecek.

Kaynak: ANKA