Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor

AVCILAR'da bir kişi, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden köpeğine kemerle vurdu. Köpeğe uygulanan şiddet çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan sürücüler yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını farketti. Tasma ile gezdirdiği köpeğe kemerle vuran şüpheliyi görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kişi, tasmasından havaya kaldırdığı köpeği savurdu. Bir süre daha köpeği darbeden şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

