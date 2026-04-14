İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Lübnan ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğunda yürütülecek müzakereler, bugün başlıyor. Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ilk toplantı öncesi İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu. Bölgeden gelen görüntüler saldırının vahametini gözler önüne serdi.
İsrail, ABD ile İran arasında bugün yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI
Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.
CAN KAYBI ARTIYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE
Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.
GERİLİM TIRMANIYOR
Saldırıların, bugün yapılması beklenen ABD-İran görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.