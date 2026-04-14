Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 19 Ömer Ket silahlı saldırı düzenledi. Pompalı tüfekle çevresine rastgele ateş açan saldırgan öğretmen, öğrenci, kantin işletmecisi ve bir polis dahil 16 kişinin yaraladıktan sonra intihar etti.

"SALDIRGAN OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ"

Saldırganın 19 yaşında okulun eski bir öğrencisi olduğunu söyleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,, şu anda 12 yaralının tedavisinin Siverek Devlet Hastanesinde sürdüğünü, diğer 4 kişinin ise Şanlıurfa’da tedavi altına alındığını vurguladı.

Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde 09.30 sularında 2007 doğumlu okulun eski bir öğrencisinin pompalı av tüfeği ile okula girerek rastgele ataş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü öğretmen, 1'i polis memuru, 1'i kantin işletmecisidir. Şükürler olsun can kaybımız yok. 2 öğretmen 2 öğrencinin sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için il merkezine sevk edildi. 12 yaralımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesinde devam ediyor. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Saldırgan okulun eski bir öğrencisi, sadece 9. sınıfta bulunuyor daha sonra açık öğretim lisesine geçmiş. 2007 doğumlu. Okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle sıkıştırıldı ve kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Büyük üzüntü duyuyoruz. Soruşturmamız devam ediyor" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Okula düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın ateş ederek kapıdan girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı